França abre investigação criminal contra X, de Elon Musk, por suspeita de manipulação de algoritmo

A- A+

O governo francês abriu uma investigação criminal contra a rede social X, de Elon Musk, por suspeita de manipulação do seu algoritmo, além de “extração fraudulenta” de dados, informou a própria plataforma de mídia social.

De acordo com reportagem do Financial Times, a plataforma afirmou, em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, que as autoridades francesas solicitaram acesso ao algoritmo de recomendação da empresa, bem como a dados “sobre todas as postagens de usuários na plataforma”.

A empresa de mídia social declarou que “permanece no escuro” quanto às acusações e que “não atendeu às exigências das autoridades francesas”. A X nega as acusações e disse que as autoridades francesas solicitaram acesso ao seu “algoritmo de recomendação” e aos dados das postagens dos usuários, para que dois especialistas pudessem analisá-los.

A empresa de Musk acrescentou que a investigação tem motivação política, alegando que esta foi instigada pelo deputado francês Éric Bothorel, membro do partido Renascença, do presidente Emmanuel Macron.

Em entrevista ao FT, Bothorel contou que, em fevereiro, havia denunciado à promotoria supostos problemas na plataforma X, incluindo a falta de moderação e o que chamou de ''promoção tendenciosa de conteúdo da direita''. O deputado destacou ainda que sua denúncia foi seguida por outra, feita por um órgão independente do governo francês, cujo nome preferiu não divulgar.

Bothorel ressaltou que, se o sistema judiciário francês deu um passo à frente ao abrir uma investigação, ''é porque ela é necessária'', o que permitirá a adoção de novas medidas, ''como buscas policiais e, eventualmente, acusações formais, caso alguma das alegações seja confirmada.”

O deputado afirmou o jornal britânico ter ficado preocupado com a promoção, por parte de Musk, do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), em janeiro, antes das eleições.

A iniciativa do governo francês acontece ao mesmo tempo em que a Comissão Europeia investiga se a X violou as regras de transparência digital do bloco. Segundo o Financial Times informou na semana passada, a decisão sobre essa investigação foi adiada para setembro.

A União Europeia conduz várias investigações sobre a X, e outras redes sociais, no âmbito da Lei de Serviços Digitais (DSA), um conjunto de normas que exige das grandes plataformas on-line uma supervisão mais rigorosa.

Procurados pelo FT, a polícia e o Ministério Público franceses não responderam de imediato ao pedido de comentário.

Veja também