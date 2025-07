França compartilha forte desaprovação a tarifas dos EUA sobre produtos europeus

A- A+

Assim como outras autoridades europeias, o presidente da França, Emmanuel Macron, criticou o anúncio de tarifas de 30% sobre produtos do velho continente importados pelos Estados Unidos a partir de 1º de agosto.



Na rede social X, o mandatário francês afirmou compartilhar "a mesma forte desaprovação" quanto à medida em linha com o que foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen



Na mesma publicação, ele disse que o anúncio feito pelos EUA neste sábado, 12, ocorre após semanas de negociações entre a Comissão e os norte-americanos. "Com unidade europeia, cabe mais do que nunca à Comissão afirmar sua determinação em defender resolutamente os interesses europeus", completou Macron.



Como exemplos de iniciativas a serem tomadas, o presidente francês citou a aceleração de "contramedidas" por meio da mobilização de todos os instrumentos à disposição, incluindo os de anticoerção, em referência à regulamentação aprovada na União Europeia em novembro de 2023 para combater coerção econômica de países fora do bloco.



"Com base nisso, a França apoia plenamente a Comissão Europeia nas negociações, que agora se intensificarão, para alcançar um acordo mutuamente aceitável até 1º de agosto, refletindo o respeito que parceiros comerciais como a União Europeia e os Estados Unidos devem ter entre si, com seus interesses compartilhados e cadeias de valor integradas", concluiu Macron.

