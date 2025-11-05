A- A+

polêmica França inicia processo para suspender atividades da Shein no país Medida ocorre no mesmo dia da inauguração da primeira loja permanente da marca em Paris e após denúncias de vendas de bonecas sexuais de aparência infantil

O governo da França anunciou, nesta quarta-feira, a ativação de um procedimento para “suspender” em seu território a plataforma de comércio eletrônico Shein até que a empresa cumpra a legislação, após uma série de polêmicas. A informação foi divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro, Sébastien Lecornu.

“O governo inicia o procedimento de suspensão da Shein, pelo tempo necessário para que a plataforma comprove às autoridades públicas que todo o seu conteúdo está finalmente em conformidade com nossas leis e regulamentos”, afirmou o gabinete de Lecornu em comunicado.

O anúncio ocorre no mesmo dia da abertura, em Paris, da primeira loja permanente da Shein no mundo. A decisão vem em meio à controvérsia envolvendo a venda online de bonecas sexuais com aparência infantil, caso que está sendo investigado pela Justiça francesa.

