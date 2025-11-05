Qua, 05 de Novembro

SUSPENÇÃO

França suspende acesso online da Shein enquanto varejista abre sua primeira loja em Paris

A decisão ocorreu no mesmo dia em que a Shein abriu sua primeira loja permanente em Paris

o logotipo da gigante asiática do comércio eletrônico Sheino logotipo da gigante asiática do comércio eletrônico Shein - Foto: Julie Sebadelha / AFP

O governo da França anunciou nesta quarta-feira, 05, que iniciou um procedimento para suspender o acesso à plataforma online da Shein até que a empresa prove que seu conteúdo está em conformidade com a lei francesa, após uma controvérsia sobre bonecas sexuais com características infantis que foram encontradas listadas no site da gigante da moda.

A decisão ocorreu no mesmo dia em que a Shein abriu sua primeira loja permanente em Paris, dentro de uma das lojas de departamento mais icônicas da cidade.

A abertura atraiu multidões de compradores, bem como manifestantes no BHV Marais, incluindo um pequeno grupo com cartazes anti-Shein que interromperam brevemente o dia de abertura antes de serem escoltados para fora pela segurança.

Em resposta, a Shein se comprometeu a trabalhar com as autoridades francesas para "abordar quaisquer preocupações rapidamente, como sempre fizemos, e estamos buscando diálogo com as autoridades e órgãos governamentais sobre esta questão".

*Fonte: The Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

