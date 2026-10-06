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Premiação Francis Halzen ganha o Nobel de Física por descobrir neutrinos de origem cósmica Físico, de 82 anos, foi recompensado "por suas contribuições decisivas ao Observatório de Neutrinos IceCube e à descoberta de neutrinos de alta energia de origem astrofísica", informou o Comitê Nobel, reunido em Estocolmo

O belga Francis Halzen ganhou, nesta terça-feira (6), o Prêmio Nobel de Física pela descoberta de neutrinos de alta energia, partículas subatômicas provenientes de fora de nossa galáxia.

Esse físico, de 82 anos, foi recompensado "por suas contribuições decisivas ao Observatório de Neutrinos IceCube e à descoberta de neutrinos de alta energia de origem astrofísica", informou o Comitê Nobel, reunido em Estocolmo.

"O prêmio deste ano trata de mensageiros fantasmagóricos vindos do espaço", declarou Ellen Moons, secretária-geral da Real Academia Sueca de Ciências, em entrevista coletiva.

Um cubo de gelo gigante

A "visão e liderança científica" de Halzen foram fundamentais para o Observatório de Neutrinos IceCube, afirmou a Academia, que o descreveu como "um quilômetro cúbico de gelo equipado com sensores de luz".

Graças a esse observatório, os pesquisadores podem "captar neutrinos, partículas subatômicas raras, provenientes de processos extremamente ricos em energia no universo distante".

"Este Prêmio Nobel tem a ver com um cubo de gelo gigante situado no Polo Sul do nosso planeta. O cubo de gelo permite a detecção de neutrinos", explicou à imprensa a professora Eva Olsson, membro do Comitê Nobel de Física.

Halzen nasceu em Tienen (Bélgica) e é professor na Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos.

"Uma grande surpresa"

"Foi uma grande surpresa e, obviamente, eu não esperava", declarou o físico por telefone na coletiva de imprensa pouco depois do anúncio. "Mas é um grande prazer saber que me concederam este prêmio", acrescentou.

No ano passado, o Nobel de Física foi atribuído ao britânico John Clarke, ao francês Michel Devoret e ao americano John Martinis por aplicarem a mecânica quântica e permitirem o desenvolvimento de todo tipo de tecnologia digital, desde telefones celulares até uma nova geração de computadores.

Este é o segundo Nobel da temporada, depois do de Medicina, concedido na segunda-feira ao americano Karl Deisseroth e aos alemães Peter Hegemann e Georg Nage por seu trabalho no campo da optogenética, que consiste em controlar os sinais nervosos por meio da luz.

O de Física será seguido pelo de Química na quarta-feira e pelo de Literatura, na quinta.

Os prognósticos para o de Literatura incluem escritoras latinas. A argentina Samanta Schweblin, de 48 anos, pode ser uma delas, declarou à AFP a crítica literária Lina Kalmteg. Outra é a mexicana Cristina Rivera Garza.

Ao lado delas, ganham força nomes como os das americanas Jamaica Kincaid e Thomas Pynchon, da chinesa Can Xue e dos australianos Gerald Murnane e Alexis Wright.

Talvez o mais aguardado seja o que será entregue na sexta-feira, o Nobel da Paz, o único concedido em Oslo.

Neste ano, alguns especialistas sugerem que o júri poderia optar pelo consenso, depois da polêmica provocada pela vencedora do ano passado, a líder da oposição venezuelana María Corina Machado.

O presidente americano, Donald Trump, pressionou para que lhe fosse concedido o prêmio, e Machado acabou lhe oferecendo sua medalha.

Neste ano, poderia ser compartilhado por Save the Children e Mikola Kuleba, ativista ucraniano que luta para trazer de volta as crianças ucranianas transferidas ilegalmente para a Rússia a partir dos territórios ocupados.

Entre os demais candidatos, destacam-se as Salas de Resposta a Emergências (ERRs, na sigla em inglês) do Sudão, uma ampla rede de voluntários que arriscam a vida para ajudar pessoas que enfrentam a guerra e a fome, e o Comitê para a Proteção de Jornalistas (CPJ), depois de 2025 ter sido o ano mais mortal da história para a profissão.

O prêmio de Economia encerrará a temporada em 12 de outubro.

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