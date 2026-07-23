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Homenagem Francisco Cunha é homenageado com Medalha da Ordem do Mérito Capibaribe Honraria concedida pela Prefeitura do Recife reconhece personalidades que contribuem de forma relevante para o fortalecimento institucional, o desenvolvimento social e a promoção do bem comum

O sócio-fundador e consultor da TGI Consultoria, Francisco Cunha, foi homenageado, nesta quinta-feira (23), com a Medalha da Ordem do Mérito Capibaribe, honraria instituída a pela Prefeitura do Recife. A solenidade ocorreu no Auditório Capiba, no edifício-sede da gestão municipal, na área central da cidade. Representando a Folha de Pernambuco, o diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi, compareceu ao evento.

Na cerimônia, Cunha destacou o sentimento de felicidade em receber a condecoração e afirmou que a premiação exalta o trabalho coletivo.

"Receber essa medalha é uma satisfação imensa porque, de alguma maneira, ela premia não só a minha atuação de apoio às atividades e ao desenvolvimento cidadão na cidade do Recife, mas também o conjunto de pessoas, amigas e colegas que também participam desse trabalho de desenvolvimento estrutural. Então é uma mensagem individual, mas também é coletiva, o que me deixa mais feliz ainda", celebrou.

Para Pugliesi, a conquista de Francisco Cunha simboliza o que ele representa para o Recife.

"É um prazer do ponto de vista pessoal, porque Francisco é um amigo, mas principalmente pelo que ele representa para a cidade do Recife. É um reconhecimento para ele que faz tanto por nossa cidade", comentou.

Já o prefeito do Recife, Victor Marques, ressaltou a importância de entregar a honraria a Cunha e destacou o papel do arquiteto para a cidade

"É um dia de alegria. A gente celebra essa homenagem singela, mas que a prefeitura faz com muito orgulho a Francisco Cunha. Ele é um arquiteto e urbanista entusiasta que tanto colabora com a nossa cidade, com urbanismo e planejamento a longo prazo. Fico feliz de saber que tem pessoas como 'Chico', que pensam diariamente na cidade para todo mundo, como ela pode ser mais sustentável e ter um futuro melhor", disse.

Medalha do Mérito Capibaribe

Instituída pela Prefeitura do Recife, a Medalha da Ordem do Mérito Capibaribe é a mais alta honraria concedida pelo município e reconhece personalidades que contribuem de forma relevante para o fortalecimento institucional, o desenvolvimento social e a promoção do bem comum.

A comenda já foi concedida a nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, o ex-arcebispo de Olinda e Recife Dom Fernando Saburido, o padre Pedro Rubens Ferreira Oliveira e o ex-deputado José Patriota, entre outras personalidades.

Homenageado

Francisco Alberto Carneiro da Cunha Filho é natural do Recife. Formado em Arquitetura e Urbanismo pela UFPE, optou por carreira pública como auditor do Tesouro Estadual antes de fundar, há 35 anos, a TGI Consultoria e cofundar a revista Algomais.

Criador das Caminhadas Domingueiras, dedica-se a despertar consciência urbana e histórica no Recife. Autor de dezenas de livros, seu sonho é ver a cidade preparada para seu jubileu de 500 anos, em 2037.

Um dos criadores do Observatório do Recife e do Movimento Olhe Pelo Recife. Atualmente, preside o Conselho de Administração da Agência de Inovação do Recife (Aries).

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