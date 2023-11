A- A+

AGENDA TGI Francisco Cunha, da TGI, visita a Folha de Pernambuco O consultor e sócio fundador da consultoria veio trazer o convite da Agenda TGI-Painel 2024 e adiantou um pouco do que vai abordar no evento

O consultor e sócio fundador da TGI Consultoria, Francisco Cunha, visitou à Folha de Pernambuco na tarde desta segunda-feira (20). Recebido pelo diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi, e pela diretora Administrativa, Mariana Costa, Cunha veio trazer o convite para a Agenda TGI-Painel 2024, que será realizada no próximo dia 28, às 19h, no Teatro RioMar, no Recife. O tema do evento deste ano é "A era dos extremos chegou. Como atravessá-la".

Segundo Cunha, a inspiração veio do ensaio clássico "A Era dos Extremos", do inglês Eric Hobsbawn (1917-2012), um dos mais renomados historiadores do século XX, no qual ele descreve o período que se estende do início da Primeira Guerra Mundial até a dissolução da União Soviética. Esse período, que o historiador chama de ‘genuína era das ilusões perdidas’, é descrito como sendo verdadeiramente terrível e fugaz, marcado por guerras, bem como pelo nascimento e desaparecimento de utopias, para justificar porque as coisas deram no que deram e como elas se relacionam entre si.

Na opinião de Francisco Cunha, no século XXI, as contradições estão ainda maiores e mais desafiadoras que no período descrito por Hobsbawn. “Extremos do clima, da geopolítica, da política nacional, da revolução tecnológica e, de um modo geral, da convulsão social”, pontuou ele para descrever o momento atual. Quanto à questão das novas tecnologias, Francisco alerta para o impacto delas no trabalho humano. “A revolução tecnológica vai tirar o emprego de muita gente. Ninguém está tratando disso como deveria tratar”, alertou.

No caso de Pernambuco, o consultor adiantou que o Estado será ainda mais impactado pelas mudanças climáticas. “É um estado que tem 90% do seu território no semiárido. Vai faltar água ainda mais do que está faltando”, afirmou. No que diz respeito ao Recife, o consultor disse que a Agenda tem, ao longo desses 25 anos, destacando a importância de as pessoas conhecerem, gostarem e cuidarem da cidade.

“Se não, não tem solução para cidade nenhuma do mundo. Um cachorro, um gato, uma planta, papagaio, por exemplo, só sobrevivem se tiver quem que goste e cuide deles. A mesma coisa é a cidade, que é o maior dos seres vivos. Se as pessoas não gostam e cuidam da cidade, quem vai cuidar dela?”, indagou, referindo-se a questões como a educação ambiental dos cidadãos e o impacto dela no desenvolvimento.

Balanço abrangente

O tradicional evento anual, que chega a sua 25ª edição, já faz parte do calendário da cidade. Na palestra, Cunha vai fazer um balanço abrangente dos fatos mais marcantes de 2023 e traçar as principais projeções econômicas e políticas para 2024, com uma abordagem que vai englobar o mundo, o Brasil, Pernambuco e o Recife.

Para participar da Agenda TGI-Painel 2024, os interessados devem se inscrever pelo link. Como já é tradição nos eventos da Agenda TGI, também será realizada a distribuição gratuita de agendas em formato físico, mas em quantidade limitada. Além da palestra de Francisco Cunha, com introdução de Fábio Menezes, a Agenda deste ano terá uma apresentação cultural: uma cantata de Natal, comandada pelo Ária Social.

