Franquias em expansão: Pernambuco se destaca como terreno fértil para novos empreendedores

O mercado de franquias continua em alta no Brasil e ganha força como opção segura para novos empreendedores, especialmente em Pernambuco. No primeiro trimestre de 2025, o setor movimentou R$ 1,8 bilhão no estado, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), reforçando o potencial do modelo para quem busca investir em um negócio estruturado e com menor risco.

O número, que representa uma alta de 6,9% em comparação com o desempenho das franquias nesse mesmo período no ano passado, representa uma expansão contínua do setor que já acumula cerca de 5 mil unidades em operação no estado de Pernambuco. Em todo o Brasil, são cerca de 3 mil redes de franquias com mais de 200 mil unidades operando em todo o país, também de acordo com a ABF.

Segundo o investidor e especialista no setor Raphael Mattos, o modelo de franchising tem atraído desde jovens empreendedores a investidores mais experientes em busca de negócios rentáveis e com riscos reduzidos, mas que precisa de um engajatamento do empreendedor.

“Franquia não é um investimento passivo. É um modelo de empreendimento que você coloca dinheiro e também coloca o seu trabalho. O franqueador opta por ter franqueados justamente para ter alguém com olhar de dono no ponto de venda, alguém comprometido com o negócio no dia a dia”, explica ele, que também é fundador da PremiaPão, rede pernambucana especializada em publicidade de saquinhos de pão, com mais de 100 franqueados em operação.

A principal vantagem do modelo é a redução no risco de falhas. Enquanto negócios independentes têm uma taxa de mortalidade de 66% em até três anos, conforme dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o índice de insucesso em franquias gira em torno de 6%, de acordo com a ABF.

“O empreendedor iniciante muitas vezes se engana achando que a franquia vai dar menos trabalho. Mas a verdade é que ela exige o mesmo esforço, com a diferença de ter processos já validados, suporte estruturado e menor risco”, aponta o especialista.



Modelo

O modelo pronto foi o que atraiu a arquiteta Gabriela Pontual, que encontrou na franquia um modelo seguro e rentável de negócio. Há cerca de dez anos, ela decidiu investir na Mmartan, marca de cama, mesa e banho que iniciava seu modelo de expansão por franquias no país.

Gabriela investiu em uma franquia da rede Mmartam e hoje emprega seis pessoas na unidade do Shopping Recife. Foto: Arquivo pessoal.

Na época, o investimento inicial foi de aproximadamente R$ 60 mil, com um parcelamento facilitado em cinco anos oferecido pela franqueadora, que ainda dava os primeiros passos na ampliação do modelo. “Essa condição foi positiva para as duas partes”, disse.

A unidade pela qual Gabriela é responsável está localizada no Shopping Recife e, atualmente, conta com seis funcionários. Para ela, a franquia se mostrou um bom negócio. “A escolha de franquia foi muito por isso, por ser um negócio já estruturado, onde você trabalha muito certinho, muito redondo, com volume, com estoque, com forma de pagamento, uma coisa já engessada”.

Embora destaque as vantagens do modelo, Gabriela chama atenção para a necessidade de controle rígido dos custos operacionais. “A operação de uma franquia exige atenção total com despesas, principalmente com aluguel e estrutura. Os contratos são muito rígidos e favorecem a franqueadora, por isso é fundamental ler tudo com cuidado e manter o negócio o mais enxuto possível.”

Mercado aquecido

Segundo a ABF, os setores de beleza e bem-estar e alimentação estão entre os mais rentáveis em Pernambuco. No primeiro trimestre deste ano, o segmento de beleza movimentou R$ 490 milhões, enquanto o de alimentação faturou R$ 268 milhões.

A rentabilidade das franquias, no entanto, também varia bastante conforme o tipo de investimento. No caso das microfranquias, com aporte de até R$ 115 mil, o retorno costuma ser mais rápido, podendo ocorrer entre o quarto e o sexto mês, já que muitas vezes o próprio franqueado impulsiona o negócio com seu tempo e esforço comercial. Já nas franquias tradicionais, com investimento entre R$ 200 mil e R$ 400 mil, o retorno médio costuma acontecer em cerca de 24 meses.

Franquias

Segundo o Sebrae, a formatação de uma franquia envolve etapas essenciais para garantir a viabilidade do modelo e uma gestão eficiente. Primeiro, é preciso avaliar se o negócio é franqueável, considerando aspectos como finanças, marketing, gestão e qualidade.

Em seguida, elabora-se um plano de negócios que define o modelo de franquia, investimentos necessários, projeções de retorno, taxas e perfil do franqueado ideal. A etapa jurídica inclui documentos obrigatórios como a Circular de Oferta de Franquia (COF) e contratos. Também é fundamental estruturar manuais operacionais e realizar testes em unidades-piloto.

O franqueador também deve ter capacidade financeira para sustentar o plano de expansão, sem depender apenas da venda inicial de franquias, podendo recorrer a investidores ou financiamentos.

Rede

Fundador da Coxinhas no Pote, Lívio Teobaldo já era franqueado de uma loja de sorvetes quando surgiu o interesse de outra pessoa em alugar o ponto comercial ao lado da sua, com a proposta de vender mini salgados. Para impedir a instalação de um concorrente, ele mesmo decidiu alugar o espaço e buscou franquias do setor para replicar a ideia.

"Naquela época, não existia nenhuma marca atuando nesse modelo em Pernambuco, e as franquias de fora não tinham estrutura logística para atender a região. Foi aí que decidi criar a operação do zero. Assim nasceu a Coxinhas no Pote", relembra.

Livio Teobaldo, proprietário da rede de franquias Coxinha no Pote. Foto: Divulgação/Coxinha no Pote.

Hoje, a rede soma 32 unidades em funcionamento e projeta, para os próximos dois anos, expansão nas regiões de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, com base em um planejamento logístico que respeita o raio de atuação e capacidade de fornecimento.

Com modelos de negócio que variam entre loja de rua, container, quiosque e totem, o investimento inicial para adquirir uma franquia da marca gira entre R$ 100 mil e R$ 220 mil.

Para ele, o franqueado ideal vai além de seguir protocolos. “Buscamos pessoas com perfil empreendedor, que estejam sempre atentas a oportunidades. Habilidade de liderança e boa gestão de equipe também são fundamentais, porque um time motivado garante eficiência e bom atendimento”, explica. Segundo ele, o suporte oferecido pela franqueadora vai desde a implantação da unidade até o acompanhamento da rotina operacional.

Perfil

Em uma pesquisa com aproximadamente 550 entrevistados, a ABF identificou quatro perfis principais de franqueados no Brasil.

O perfil mais comum entre os franqueados é o do empreendedor iniciante (39%), com idade entre 30 e 40 anos e foco em independência financeira e aumento de renda. Em seguida vem o empreendedor profissional (29%), da mesma faixa etária, que busca autonomia e investe com capital próprio. Já o empreendedor investidor (15%) tem entre 40 e 55 anos, é majoritariamente masculino e prioriza rentabilidade, diversificação e crescimento escalável.

Cuidados

Apesar das vantagens, Raphael Mattos destaca que é fundamental fazer um estudo aprofundado antes de ingressar no sistema de franquias. “O primeiro passo é entender o que faz sentido para você, qual seu orçamento, quanto tempo você pode dedicar, qual seu histórico profissional. Depois, é essencial estudar o mercado local, conversar com franqueados da rede e montar um plano de negócios adaptado à sua cidade”, orientou.

Entre os erros mais comuns, ele aponta a tendência de terceirizar a responsabilidade para a franqueadora. “O franqueado precisa assumir sua posição como empreendedor. É ele quem vai conhecer melhor o seu mercado, ativar o público local, fazer marketing, se relacionar com a comunidade. A franqueadora entrega os pilares, mas o sucesso depende de quem está na linha de frente”, pontuou.

