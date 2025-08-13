A- A+

PREVIDÊNCIA SOCIAL Fraude no INSS: mais de R$ 53 mi foram ressarcidos a 82 mil aposentados e pensionistas em Pernambuco Quase 120 mil prejudicados pediram ressarcimento no estado

Mais de 82 mil aposentados e pensionistas de Pernambuco vítimas de descontos indevidos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já receberam o ressarcimento por parte do governo federal.

De acordo com o governo, 82.627 beneficiários tiveram os valores ressarcidos de forma integral com correção pela inflação.

O ressarcimento corresponde a R$ 53,3 milhões no estado e a 68,9% do total de 119,9 mil vítimas dos descontos que estão aptas a receber os valores de volta em Pernambuco.



O total estimado pelo governo federal para ressarcir os lesados no estado é de R$ 75,5 milhões.

Em todo o país, 1.663.102 aposentados e pensionistas tiveram os descontos indevidos ressarcidos. O total já chega a R$ 1 bilhão em ressarcimentos.

"O governo que investigou a fraude ao INSS está devolvendo devidamente o dinheiro que foi roubado dos aposentados e pensionistas e não vai deixar ninguém no prejuízo", ressaltou o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz.

A contestação dos descontos pode ser feita até 14 de novembro de 2025, e a adesão ao acordo do governo federal seguirá disponível mesmo após essa data.



Como aderir

Quem ainda não fez a adesão ao acordo do governo federal homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) deve acessar o aplicativo Meu INSS ou ir a uma agência dos Correios. O procedimento é gratuito e não exige envio de documentos.

Podem aderir

- Beneficiários que contestaram descontos indevidos e não receberam resposta da entidade associativa em até 15 dias úteis.

- Quem sofreu esses descontos entre março de 2020 e março de 2025.

- Beneficiários com processo na Justiça, desde que ainda não tenham recebido os valores.

Passo a passo para pedir o ressarcimento

- Acesse o aplicativo Meu INSS com CPF e senha.

- Vá em “Consultar Pedidos” e clique em “Cumprir Exigência”.

- Role a tela até o último comentário, leia com atenção e, no campo “Aceito receber”, selecione “Sim”.

- Clique em “Enviar” e aguarde o pagamento.

