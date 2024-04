A- A+

Segurança Fraudes e ataques alertam para necessidade dos bares e restaurantes investirem em cibersegurança No País, cerca de 64% das empresas são alvos de fraudes e ataques digitais com média ou alta frequência

A cibersegurança também precisa ser uma prioridade para bares e restaurantes no Brasil. No País, cerca de 64% das empresas são alvos de fraudes e ataques digitais com média ou alta frequência, de acordo com a segunda edição do Barômetro da Segurança Digital, e estabelecimentos alimentícios não ficam de fora dessa lista, sobretudo na região Nordeste - segundo maior polo gastronômico do país em números d e bares e restaurantes.

Com os pedidos online e avanço das tecnologias utilizadas na prestação dos serviços, os bares e restaurantes têm se digitalizado rapidamente. Isso é perceptível desde o uso de softwares para administração de pedidos e atendimentos até o desenvolvimento e uso de sites e aplicativos para entregas e divulgação, por exemplo. Sem a segurança digital reforçada, um ciberataque pode paralisar completamente as atividades por alguns minutos ou até mesmo dias.

“Os estabelecimentos de alimentação e bebidas, seja qual for o tamanho, estão suscetíveis a cibercrimes também e precisam priorizar a segurança digital dentro de seus orçamentos. É um investimento que, assim como um sistema de segurança físico, garantirá mais tranquilidade ao empreendedor e evitará problemas para o serviço prestado aos clientes. Imagine, por exemplo, o que significa ficar por um dia inteiro sem pedidos online ou sem conseguir atender os clientes num restaurante porque o sistema de comandas não funciona? Evitar adotar medidas de seguranças pode significar um grande prejuízo futuro”, explica a CEO da Bidweb Security IT, Flávia Brito.

De acordo com uma pesquisa realizada em 2022 pela empresa de consultoria IDC em parceria com a Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio (ABTC) 83% dos estabelecimentos comerciais do país utilizam algum tipo de software para monitorar as vendas. Enquanto 75% empregam ferramentas para o controle financeiro e 67% já adotam soluções para serviços de entrega.

Mas muitos restaurantes e lanchonetes ainda têm um déficit de conhecimento técnico para investir de forma consciente. Existem muitas soluções de gerenciamento de rede e bloqueios de malware que podem ser adotadas com a ajuda de especialistas com conhecimento em diferentes tipos de tecnologia. Não se trata apenas de contar com um suporte genérico de TI, já que há especificidades adotadas pelos cibercriminosos em cada ação.

Ou seja, o uso de tecnologia já se mostra massivo também dentro dos diversos segmentos de atuação dos bares e restaurantes, devendo ser acompanhado dos investimentos em cibersegurança. Bares e restaurantes estão presentes nos 5.570 municípios brasileiros, sendo um setor que congrega um milhão de negócios. Apenas no Nordeste são mais de 60 mil empresas.

Pela robustez do setor, o investimento em segurança digital ainda é relativamente baixo. Um exemplo a ser seguido é do setor financeiro, responsável pelos maiores investimentos ao destinar, em média de 10% a 15% do seu orçamento em tecnologia para a segurança digital.

