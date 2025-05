A- A+

CUIDADO Fraudes no INSS: Polícia Federal alerta contra golpes Bandidos usam imagens de famosos para aplicar investidas

O Ministério da Previdência Social alertou aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) sobre um golpe em que criminosos prometem agilizar a devolução da mensalidade descontada da aposentadoria — fraude revelada por investigações da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União com prejuízo que pode chegar a R$ 6,3 bilhões.

Este tipo de crime configura estelionato, com penas de 1 a 5 anos de reclusão, e quando utiliza as redes sociais, configurando uma fraude eletrônica, o crime aumenta de 4 a 8 anos de reclusão.

O golpe acontece através de links enviados por e-mails ou aplicativo de mensagem informando sobre o ressarcimento de valores relativos a descontos indevidos de mensalidades ocorridas nos contra cheques de aposentados e pensionistas.

E para isso, os criminosos se passam por funcionários do INSS através de ligações telefônicas, oferecendo a devolução do dinheiro descontado de forma indevida. Tudo falso. Eles induzem os usuários a fornecer seus dados pessoais ao preencher um formulário em uma página que simula ser do governo federal.

Segundo explica Giovani Santoro, especialista em cibersegurança, grande problema é que com informações pessoais e financeiras repassadas pelas vítimas, os bandidos se utilizam dessa vulnerabilidade para realizar fraudes, como falsificação de documentos e abertura de contas correntes ou instalar programas que contém vírus nos celulares e computadores.

“A sofisticação está tão avançada que os cibercriminosos estão até se utilizando falsamente de um jornalista de uma emissora [César Trali, apresentador do Jornal Hoje, da TV Globo], através da inteligência artificial para alterar o conteúdo do vídeo, incentivando as pessoas a acessarem o link falso”, comenta.

Como saber se foi fraudado?

Para determinar se houve desconto indevido, o aposentado ou pensionista precisa verificar o seu extrato pelo app ou site Meu INSS. Após fazer o login com CPF e senha do gov.br, o usuário deve clicar em "Extrato de pagamento de benefício" e, em seguida, no número do benefício. O extrato será exibido, e é necessário pesquisar por descontos de modalidades associativas entre os anos de 2019 e 2024.

Como não cair em golpes?

O INSS não realiza contatos telefônicos para devolver dinheiro a beneficiários. Qualquer comunicação desse tipo deve ser vista com desconfiança.

Não acesse ne clique em links com promessas de acelerar a devolução de mensalidades descontadas.

Os beneficiários nunca devem repassar nenhum dado bancário como senha, número de contas, dados pessoais para ninguém por telefone.

Nunca adiante ou repasse nenhum valor em dinheiro ou transferência bancária como forma de liberação e valores.

Em casos de dúvida, busque informações diretamente nos canais oficiais do INSS ou através de meios de comunicação confiáveis.

O que fazer, se cair em golpes?

Salve e armazene todos os prints da tela das conversas com o número do celular;

Guarde o comprovante se tiver feito alguma transferência ou pagamento;

Faça um Boletim de Ocorrência na delegacia mais próxima de sua residência.

