BRASIL Fraudes: PF faz cumpre novo mandado contra o 'Careca do INSS' Antunes é citado pela PF como a figura central do suposto esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões

A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira um mandado para de apreensão de veículos supostamente ligados ao empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o "careca do INSS".



Antunes é citado pela PF como a figura central do suposto esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do instituto. A informação foi antecipada pelo portal G1 e confirmada pelo Globo.

Em nota, a defesa de Antunes afirmou que ação ocorreu dentro da normalidade de uma apuração criminal. "Buscas são normais em investigações criminais, sendo mesmo uma prática necessária para o esclarecimento da verdade", afirmou o advogado Cleber Lopes.

O mandado de buscas foi autorizado pela Justiça Federal de São Paulo. "O objetivo dessa fase é a localização e apreensão de bens de propriedade de um operador financeiro ligado a uma das entidades investigadas, suspeito de ter adquirido veículos de alto valor com recursos oriundos da fraude dos aposentados", afirmou a PF, em nota.

De acordo com as investigações, Antunes é dono de uma frota de oito carros de luxo.

Ele também tem imóveis em São Paulo e em Brasília, incluindo uma casa no Lago Sul, bairro nobre da capital federal — que ele teria comprado à vista, no valor de R$ 3,3 milhões, conforme documentos levantados pela PF.

Um dos relatórios da Polícia Federal no âmbito da investigação de fraude em aposentadorias e pensões aponta que Antunes movimentou R$ 12,2 milhões em contas bancárias em um prazo 129 dias, pouco mais de quatro meses.

Suas empresas operavam como intermediárias financeiras para as entidades associativas, de acordo com a documentação da investigação. A defesa dele diz que as acusações não correspondem à realidade dos fatos.

A polícia pontua que o empresário realizava “repasses no mesmo dia do recebimento, mantendo saldo pouco significativo disponível em conta, indicando possível urgência em dificultar o rastreamento dos valores”.

Quem é o alvo

A PF diz que Antunes é “sócio de uma miríade de empresas”, que recebiam recursos de diversas associações e os disponibilizava a servidores do INSS. Segundo a representação, ele movimentou ao todo diretamente R$ 53,5 milhões provenientes de entidades sindicais e de empresas relacionadas às associações.

A PF rastreou 22 companhias listadas em seu nome nos ramos da consultoria, call center, incorporação, comércio varejista e atacadista e locação de veículos. Parte delas era usada nas relações com entidades que recebiam os valores descontados das aposentadorias, de acordo com os investigadores.

