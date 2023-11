Freitas Construções comemora 65 anos e lança resort de luxo na Praia de Antunes, em Alagoas

A- A+

A Freitas Construções celebra seus 65 anos com um jantar para convidados, nesta quarta-feira (22), no Entre Vinhos, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Além de comemorar esse marco, a construtora celebra o projeto do exclusivo resort na Praia de Antunes, em Alagoas.

O Antunes Beach Resort será um luxuoso e exclusivo empreendimento com apenas 140 unidades, em um terreno de 2,5 hectares, com 140 metros de beira mar e composto de apartamentos, estúdios e bangalôs.

Fundada em 1958, a Freitas Construções carrega um portfolio com mais de 288.000,00 metros quadrados de construção, somando mais de 83 obras realizadas.

