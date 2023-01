A- A+

Tecnologia Frenesi com serviços de inteligência artificial faz ações do BuzzFeed dispararem em janeiro A BuzzFeed anunciou que planeja usar a OpenAI para ajudar na criação de conteúdo

Ações de empresas com algum vínculo com serviços de inteligência artificial registraram alguns de seus maiores volumes de negociação neste mês em meio a um frenesi de interesse na ferramenta ChatGPT, que gera interações semelhantes a conversas.

Na semana passada, a Microsoft disse que investirá US$ 10 bilhões na OpenAI, fabricante do ChatGPT, e a BuzzFeed anunciou que planeja usar a OpenAI para ajudar na criação de conteúdo.

No fim de semana, a Bloomberg News informou que a empresa de busca baseada na China Baidu planeja implementar um serviço de chatbot de inteligência artificial semelhante ao ChatGPT.

A movimentação fez as ações relacionadas à IA muito populares entre os investidores. Na semana passada, as ações do BuzzFeed subiram mais de 300% e o volume negociado superou 438 milhões de ações. O volume é 470 milhões maior na comparação com sua média mensal de menos de 25 milhões de ações.

Entre outras ações, a C3.ai viu cerca de 67 milhões de ações circularem este mês, o maior volume desde junho, enquanto a empresa de software de inteligência artificial de voz SoundHound AI teve 60 milhões de ações serem movimentadas, quase três vezes sua média mensal.

Na segunda-feira, o BuzzFeed caiu 13%, enquanto o SoundHound caiu 0,6% e o C3.ai caiu 2,6%.

Veja também

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL Fundo Garantidor do Fies receberá aporte de R$ 500 milhões