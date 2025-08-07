Frente BrasilEUA articula açúcar e frutas fora do tarifaço

A- A+

O presidente da Frente Parlamentar Brasil–Estados Unidos, deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE), e o segundo-secretário da Câmara dos Deputados, Lula da Fonte, ao lado do presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, receberam nesta quinta-feira (7) o embaixador em exercício dos Estados Unidos, Gabriel Escobar. A reunião foi para tratar da exportação de açúcar, manga e uva produzidos no Nordeste.

No encontro, Eduardo da Fonte também encaminhou um pedido ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que esses produtos entrem na lista de exceções do tarifaço. Foram discutidos, ainda, os impactos que a aplicação de tarifas pode gerar à economia nordestina, especialmente para os trabalhadores que dependem diretamente da cadeia de produção e exportação desses itens.

“O embaixador se colocou de forma bastante aberta e receptiva para mediar essas questões tarifárias, principalmente no que diz respeito ao açúcar e à manga, que têm forte peso econômico e social para o Nordeste. Também reforçou que é preciso deixar as questões políticas de lado e focar na resolução dos entraves comerciais”, afirmou o parlamentar.

Efeitos

Eduardo ressaltou que o tema até então vinha sendo tratado apenas sob a ótica comercial, sem a devida atenção aos seus efeitos diretos sobre a população nordestina. “Colocamos a questão social que ainda não havia sido abordada: o impacto dessas tarifas na fome, no emprego e na renda do povo da nossa região”, pontuou.

Para o parlamentar, a iniciativa da Câmara em abrir esse canal direto de diálogo com o governo dos EUA é um passo importante. O Brasil exporta cerca de 150 mil toneladas de açúcar por ano para os Estados Unidos. Somente em 2024, o Nordeste enviou ao país 36,8 mil toneladas de mangas, com valor estimado em US$ 45,8 milhões, e 13,8 mil toneladas de uvas, movimentando US$ 41,5 milhões. Esses três produtos, juntos, sustentam aproximadamente 309 mil empregos formais na região.

O presidente do Sindaçúcar-PE, Renato Cunha, que também é presidente-executivo da NovaBio, reforçou que o encontro foi um passo importante, especialmente pelo fato de o Nordeste empregar muitas pessoas nas cadeias produtivas da cana-de-açúcar e das frutas.

“Essas produções geram milhares de empregos diretos e indiretos. Elas criam renda para diversos municípios de Pernambuco e são fundamentais para a sustentação da empregabilidade em toda a região Nordeste”, explicou.

Participaram também da reunião o conselheiro de Política da Embaixada dos EUA, John Jacobs, e o deputado federal Cezinha de Madureira (PSD-SP).

