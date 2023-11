Frete lunar: missão comercial que vai levar cargas à Lua está prevista para dezembro; entenda

A- A+

A Nasa contratou duas empresas americanas para enviar cargas úteis à superfície lunar — e o projeto está em fase final para as suas missões inaugurais. O primeiro lançamento deverá ocorrer com a Astrobotic Technology entre os dias 24 e 26 de dezembro. Ao todo, a empresa levará 21 cargas úteis oriundas de seis países (Estados Unidos, México, Reino Unido, Alemanha, Hungria e Japão).

O material estará no módulo Peregrine, impulsionado ao espaço pelo foguete da United Launch Alliance, o Vulcan, que ainda não fez seu voo inaugural. Já o segundo lançamento deverá ocorrer entre os dias 12 e 16 de janeiro, com a empresa americana Intuitive Machines. A previsão é que a companhia transporte 11 cargas úteis americanas com um foguete da SpaceX, o Falcon 9.

Ao todo, a Nasa terá seis experimentos na PM-1 (da Astrobotic) e cinco na IM-1 (da Intuitive Machines). De acordo com a agência, a iniciativa dos Serviços Comerciais de Carga Lunar (CLPS, em inglês) é “criar novas formas de realizar investigações científicas e exploração (...), ao mesmo tempo em que expande a economia lunar e constrói um mercado na Lua, onde a Nasa será apenas um entre muitos clientes”.

Ainda conforme a Nasa, os primeiros pedidos para entrega de cargas científicas foram concedidos à Astrobotic e à Intuitive Machines em maio de 2019. As primeiras cargas úteis a caminho da Lua por meio dos CLPS estão sendo lançadas antes de missões tripuladas para “ajudar a Nasa a compreender melhor como operar no ambiente lunar antes de pousar a próxima geração de exploradores”.



Astrobotic e Intuitive Machines

Na missão Peregrine 1, com a Astrobotic Technology, as cargas úteis da Nasa irão investigar a exosfera lunar, propriedades térmicas do regolito lunar, abundâncias de hidrogênio no solo do local de pouso, campos magnéticos e monitoramento da radiação no ambiente. Tecnologias de painéis solares também serão testadas na superfície.

Já na missão IM-1, as cargas úteis serão concentradas nas interações entre plumas e superfície, interações entre clima espacial e superfície lunar, radioastronomia e tecnologias de navegação autônoma. Um pouso bem-sucedido ajudará, afirmou a Nasa, a “comprovar o modelo CLPS para entregas comerciais de cargas úteis na superfície lunar”.

