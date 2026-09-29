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Economia Frigorífico de Canhotinho é habilitado para vender carne bovina à China Planta industrial no Agreste pernambucano recebe aprovação do governo asiático

A unidade da Masterboi em Canhotinho, no Agreste de Pernambuco, obteve nesta terça-feira (29) a autorização sanitária para exportar carne bovina para a China. O credenciamento foi oficializado pela Administração Geral de Alfândegas do país asiático (GACC), autoridade responsável pelo registro e controle de estabelecimentos estrangeiros importadores.

Inaugurada em agosto de 2022, a fábrica possui capacidade operacional para abater cerca de 800 bovinos por dia. Com a liberação, a planta pernambucana passa a integrar o fluxo de exportação de proteína animal do grupo para o mercado chinês, que até então contava apenas com a unidade de São Geraldo do Araguaia, no Pará, credenciada para esse destino.

A habilitação foi concedida após a conclusão de etapas que envolveram auditorias presenciais, envio de documentação técnica e adequações nos procedimentos sanitários e industriais da fábrica.

Com a licença do governo chinês, a produção pecuária e a infraestrutura industrial do Agreste de Pernambuco passam a acessar diretamente um dos principais mercados consumidores de carne do mundo, gerando desdobramentos operacionais para a cadeia de suprimentos, logística de transporte e serviços na região.

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