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Economia

Frigorífico de Canhotinho é habilitado para vender carne bovina à China 

Planta industrial no Agreste pernambucano recebe aprovação do governo asiático

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Unidade da Masterboi em Canhotinho recebe aval de órgãos sanitários chineses para exportação de carne bovinaUnidade da Masterboi em Canhotinho recebe aval de órgãos sanitários chineses para exportação de carne bovina - Foto: Masterboi/Divulgação

A unidade da Masterboi em Canhotinho, no Agreste de Pernambuco, obteve nesta terça-feira (29) a autorização sanitária para exportar carne bovina para a China. O credenciamento foi oficializado pela Administração Geral de Alfândegas do país asiático (GACC), autoridade responsável pelo registro e controle de estabelecimentos estrangeiros importadores.

Inaugurada em agosto de 2022, a fábrica possui capacidade operacional para abater cerca de 800 bovinos por dia. Com a liberação, a planta pernambucana passa a integrar o fluxo de exportação de proteína animal do grupo para o mercado chinês, que até então contava apenas com a unidade de São Geraldo do Araguaia, no Pará, credenciada para esse destino.

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A habilitação foi concedida após a conclusão de etapas que envolveram auditorias presenciais, envio de documentação técnica e adequações nos procedimentos sanitários e industriais da fábrica.

Com a licença do governo chinês, a produção pecuária e a infraestrutura industrial do Agreste de Pernambuco passam a acessar diretamente um dos principais mercados consumidores de carne do mundo, gerando desdobramentos operacionais para a cadeia de suprimentos, logística de transporte e serviços na região.

 

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