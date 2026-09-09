A- A+

tecnologia Frisson e segurança reforçada: os bastidores do lançamento dos novos iPhones da Apple Expectativa é que empresa anuncie seu primeiro celular dobrável, o iPhone Duo. Evento começa às 14h

Ainda é cedo em Cupertino, mas o Apple Park, sede da companhia, já acordou e vive o ápice de um frisson que se intensificou há semanas com rumores vindos de todos os lados sobre os lançamentos que estão prestes a ser anunciados, entre eles o primeiro iPhone dobrável, o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max, além de outros produtos.

Centenas de jornalistas, convidados, influenciadores e equipes de televisão de diferentes partes do mundo já se reúnem para aquele que, todos os anos, se transforma em um dos momentos mais aguardados do calendário da tecnologia.

Com o evento marcado para as 14h, pelo horário de Brasília, os convidados chegam em grupos, sob forte esquema de segurança. Cada um recebe um crachá com cores específicas, que facilitam a identificação. A operação é cuidadosamente organizada, com funcionários orientando os grupos e controlando cada etapa do acesso ao evento.

A entrada no Apple Park revela também como a companhia investe para preservar sua identidade no mundo da tecnologia. A arquitetura circular, os grandes painéis de vidro, os jardins cuidadosamente desenhados e os espaços abertos criam uma atmosfera que combina tecnologia, design e integração com a paisagem.

Tudo é extremamente silencioso, em contraste com a movimentação que toma conta dos espaços destinados ao evento.

Depois de entrar no Apple Park, o caminho até o Steve Jobs Theater, construído justamente para os principais anúncios da empresa, é o prelúdio do espetáculo. Bandeiras com o logotipo da Apple e do estado da Califórnia estão hasteadas pelo caminho.

Na caminhada de alguns minutos pelo complexo, jornalistas de diferentes partes do mundo se organizam, ajustam câmeras, testam microfones e gravam entradas para seus veículos.

Equipes de televisão ocupam os espaços disponíveis, enquanto repórteres conversam ao telefone, influenciadores fazem vídeos e fotógrafos procuram os melhores ângulos.

A diversidade da cobertura dá a dimensão da importância do evento. Há equipes produzindo conteúdo em diferentes idiomas, transmissões ao vivo e jornalistas acompanhando, nos celulares, os últimos rumores que circulam antes da apresentação.

Entre uma gravação e outra, inevitavelmente surgem as perguntas: o que a Apple vai revelar hoje? Será que vem mesmo o iPhone dobrável? O que John Ternus vai falar?

Há quem tente adivinhar detalhes do aparelho, enquanto outros discutem câmeras, design, bateria e inteligência artificial. As conversas se intensificam na entrada do Steve Jobs Theater, o auditório subterrâneo que se tornou palco das principais apresentações da empresa.

A entrada, com sua enorme estrutura circular de vidro, funciona quase como uma antessala para o evento. Assim que as portas do teatro se abrem, os convidados descem com aquela pressa característica de quem quer garantir o melhor lugar possível.

E há bastante coisa para esperar. O iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max são as estrelas mais previsíveis do dia. Mas existe uma curiosidade diferente no ar: a possibilidade de a Apple finalmente apresentar seu primeiro iPhone dobrável, tema que ocupa um espaço especial nas conversas.

Se confirmado, será mais do que uma nova versão do smartphone. Será a entrada da companhia em uma categoria que seus principais concorrentes já exploram há anos e um dos primeiros grandes testes da nova fase da Apple sob o comando de John Ternus.

O novo CEO também estará no centro das atenções. Esta será a primeira grande apresentação de produtos da Apple sob seu comando, depois de anos como responsável pela engenharia de hardware da companhia.

Veja também