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Mobilidade Frota de carros elétricos cresce 189% em Pernambuco em dois anos Segundo dados da Senatran, em Recife, cerca de 1 a cada 6 veículos novos já é elétrico ou híbrido.

A frota de veículos elétricos e híbridos em Pernambuco quase triplicou em dois anos, segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Em fevereiro de 2026, o estado passou a ter 22.876 veículos eletrificados, o que representa um crescimento de 189% em comparação com fevereiro de 2024.

Na prática, a ampliação dos veículos eletrificados foi cerca de 19 vezes maior do que o registrado pela frota total.

Apesar dos números, a presença desses veículos ainda é reduzida no conjunto da frota, representando 0,58% do total de veículos em circulação em Pernambuco.

Os dados incluem tanto veículos totalmente elétricos quanto híbridos, que combinam motor elétrico com outras fontes de energia. O aumento reflete a ampliação da oferta desses modelos no mercado, além de mudanças no comportamento de consumo e no acesso ao crédito.

A capital Recife concentra a maior parte dessa frota. Circulam atualmente na capital 12.240 veículos eletrificados, o equivalente a 53,5% do total do estado. Considerando apenas os automóveis incorporados à frota de Recife nos últimos dois anos, cerca de 1 a cada 6 novos veículos registrados na cidade contam com propulsão elétrica.

De acordo com Artur da Silva Figueiredo, assessor de Ciclo de Crédito da Central Sicredi Nordeste, a ampliação está relacionada a fatores econômicos e estruturais.

“A ampliação das linhas de financiamento e o maior acesso ao crédito têm contribuído para viabilizar a aquisição de veículos eletrificados. Isso facilita a entrada de novos consumidores nesse mercado”, afirmou.

Dados do Sicredi em Pernambuco mostram que a carteira de financiamento de veículos cresceu 13% entre fevereiro de 2025 e fevereiro de 2026, e já alcança R$ 83,4 milhões. O aumento indica maior demanda por crédito para aquisição de automóveis, incluindo modelos eletrificados.

Segundo o especialista, existem atualmente condições mais acessíveis para quem deseja adquirir um veículo eletrificado.

“É possível financiar até 90% do valor de mercado, com prazos mais longos e parcelas ajustadas à renda do cliente. Além disso, a portabilidade de crédito permite que o consumidor transfira seu financiamento para instituições com taxas mais competitivas. No Sicredi, há linhas específicas voltadas para veículos elétricos e híbridos, com foco em estimular soluções de mobilidade mais sustentáveis”, afirmou Artur da Silva Figueiredo.

Veículos eletrificados tendem a apresentar menor custo de manutenção e consumo de energia em comparação aos modelos tradicionais movidos a combustíveis fósseis. Outro ponto observado é a concentração da frota nas áreas urbanas, especialmente na capital.

A maior oferta de infraestrutura, como pontos de recarga, e a maior renda média da população contribuem para a adoção mais rápida desses veículos em cidades de maior porte.

“Há um conjunto de elementos que contribuem para esse crescimento, como incentivos fiscais, evolução tecnológica e maior disponibilidade de modelos no mercado. Esses aspectos ampliam o interesse do consumidor e ajudam a impulsionar esse segmento”, diz. “A melhoria na autonomia dos veículos e a redução de custos operacionais também são fatores relevantes que explicam esse crescimento”, concluiu Figueiredo.

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