ENERGIA LIMPA Sicredi cria linhas de crédito exclusivas de olho no aumento da frota de carros elétricos no Estado Além do Sicredi, outras instituições financeiras estão fomentando o desenvolvimento sustentável e incentivando a adesão de meios de transporte movidos à energia limpa com iniciativas semelhantes voltadas a veículos híbridos e elétricos

A frota de carros elétricos aumentou mais de duas vezes e meia em Pernambuco entre março de 2022 a março de 2024, segundo os dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Com isso, o Recife se tornou a capital com a maior frota desse tipo veículo no Nordeste. De acordo com o levantamento, são 7.900 veículos eletrificados rodando no estado, onde 58% estão registrados apenas na capital. Os números levam em conta também os modelos híbridos, que possuem outros combustíveis além da eletricidade para a propulsão de seus motores. A pesquisa comprova o pleno crescimento da procura por esse tipo de automóvel, que ainda representa apenas 0,22% da frota total do estado.

De olho nesse público, instituições financeiras estão fomentando o desenvolvimento sustentável e incentivando a adesão de meios de transporte movidos à energia limpa com linhas de crédito exclusivas para veículos híbridos e elétricos. É o caso do Sicredi, umas das instituição financeiras cooperativas procuradas para esse tipo de negócio.

“O governo tem oferecido incentivos fiscais e benefícios à compra de carros elétricos, tornando-os mais acessíveis e atraentes aos consumidores. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sustentabilidade e o impacto ambiental dos veículos movidos a combustíveis fósseis, o que tem impulsionado a procura por veículos elétricos mais limpos e sustentáveis”, explica a assessora de Ciclo de Crédito da Central Sicredi Nordeste, Ana Paula Vieira.

Para a especialista, os avanços na tecnologia dos carros elétricos, como maior autonomia, tem levado a uma maior confiança por parte dos consumidores, estimulando o aumento nas vendas e financiamentos desses veículos. Ela aponta ainda para a redução de custos com um veículo eletrificado. “A longo prazo, os carros elétricos podem custar menos para manter do que os veículos tradicionais a combustão, devido à menor manutenção e custo mais baixo de energia”, acrescenta.

Na hora de fazer a transição de modelo de veículo, tem-se buscado prioritariamente taxas de juros competitivas em seus financiamentos, o que resulta em condições mais favoráveis para os que desejam adquirir um carro elétrico. “Por ser uma instituição financeira cooperativa, o Sicredi pode ter processos de análise de crédito mais flexíveis e acessíveis, facilitando a obtenção de financiamento para a compra de um carro elétrico”, garante Ana Paula.

Símbolos de consumo consciente, os carros elétricos oferecem benefícios significativos, incluindo zero emissões de poluentes, menor dependência de combustíveis fósseis, custos operacionais mais baixos devido à menor manutenção e energia mais barata, além de um desempenho suave e silencioso. Incentivos fiscais e tecnologia avançada também tornam sua adoção mais atraente. Esses fatores combinados têm se tornado uma escolha sustentável e econômica cada vez mais para muitos consumidores pernambucanos.

