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MOBILIDADE Frota de elétricos avança em dois anos e ultrapassa a marca de 35 mil veículos em Pernambuco Levantamento do Senatran aponta crescimento de 245,2% no período analisado

A Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) divulgou que Pernambuco atingiu a marca de 35.456 veículos elétricos e híbridos em circulação em agosto deste ano, em comparação ao mesmo período em 2024, quando somava 10.272 unidades.

A marca posicionou Pernambuco como a segunda maior franquia de elétricos e híbridos do Nordeste, com um crescimento de 245,2% em dois anos.

De acordo com o assessor de Ciclo de Crédito da Central Sicredi Nordeste, Artur da Silva Figueiredo, a expansão desse mercado está ligada a uma combinação de fatores.

“O consumidor passou a encontrar uma variedade maior de modelos e faixas de preço, enquanto as instituições financeiras ampliaram as alternativas para viabilizar essa compra. Esse movimento reduz uma das principais barreiras de entrada para quem considera trocar um veículo convencional por um eletrificado”, afirma.

Municípios

Recife concentra 50,9% do total registrado em Pernambuco, com 18.056 veículos eletrificados, a segunda maior frota entre as cidades do Nordeste. A capital lidera a aceleração do mercado, onde, para cada 3,1 novos veículos não eletrificados incorporados, foi registrado um novo veículo eletrificado. Em Recife, a fatia dos elétricos e híbridos já atinge 2,26% da frota total.

Já Jaboatão dos Guararapes também apresenta avanço importante, com a frota de eletrificados saltando de 731 para 2.938 veículos, uma alta de 301,9% em dois anos. Na cidade da região metropolitana, a proporção registrada foi de um novo veículo eletrificado para cada 8,6 não eletrificados adicionados às ruas.



*Com informações da assessoria de imprensa

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