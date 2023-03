A- A+

suspensão Fugini: Maionese da marca será recolhida por determinação da Anvisa; entenda Medida foi adotada em razão do uso de matéria-prima vencida na fabricação de alguns lotes do produto

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira (30) o recolhimento de lotes de maionese fabricadas pela empresa Fungini. A medida foi tomada após a identificação do uso de matéria-prima vencida na fabricação desses produtos, o que torna o seu consumo impróprio.

Além do recolhimento da maionese, a Anvisa publicou uma resolução em que suspende a fabricação, a comercialização, a distribuição e o consumo dos demais produtos da marca brasileira Fugini. A determinação, de caráter preventivo, foi tomada depois que uma inspeção detectou falhas na fábrica da empresa em Monte Alto, São Paulo.

De acordo com a Anvisa, uma substância danosa foi encontrada em unidades da maionese produzidas no período de 20/12/2022 a 21/3/2023. Por este motivo, os lotes de maionese cuja formulação envolveu ingredientes vencidos estão sendo recolhidos. "

"A medida foi adotada em razão do uso de matéria-prima vencida na fabricação da maionese" dessas unidades, informou a Anvisa.

"Esse fato foi constatado na inspeção sanitária conjunta (...) Conforme o Código de Defesa do Consumidor, alimentos vencidos, incluindo suas matérias-primas, são considerados impróprios para o consumo, e a sua exposição à venda ou ao consumo é considerada infração sanitária. Assim, o recolhimento dos alimentos visa retirar do mercado produtos que representem risco ou agravo à saúde do consumidor", destaca a agência.

Tratam-se das maioneses com vencimento em janeiro, fevereiro ou março de 2024, ou lotes com vencimento até dezembro de 2023 cuja numeração seja iniciada por 354. “Estabelecimentos comerciais e consumidores que tiverem os lotes da maionese citados na resolução não devem utilizá-los e devem entrar em contato imediato com a empresa Fugini Alimentos Ltda., que deverá realizar seu recolhimento”, diz a Anvisa.

Veja também

Marco Fiscal Haddad nega criação de impostos para cumprir novas regras fiscais