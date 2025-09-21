Função 'estacionamento' do câmbio automático pode danificar carro; entenda

A- A+

As pessoas se perguntam para que serve o "P" em um carro automático. Intuitivamente, pode-se pensar que é para estacionar, já que significa "Parking" ("estacionamento", em inglês). No entanto, essa posição deve ser usada com moderação e extremo cuidado para proteger a transmissão do veículo. Segundo o site especializado em transmissões Street Smart Transmission, em um carro automático, a transmissão funciona com um dispositivo chamado catraca, cuja função é permitir que as marchas girem.

Quando a alavanca de câmbio está na posição "P", a trava impede que as rodas girem e para o carro completamente. Assim, o objetivo do "modo de estacionamento" é impedir que a potência do motor chegue aos pneus enquanto o carro estiver em movimento.

Portanto, o botão “P” deve ser pressionado quando o veículo estiver completamente parado e quando você estiver prestes a desligar e sair do veículo. É importante ressaltar que o uso da posição "P" nunca substitui o freio de mão e nunca deve ser acionado com o carro em movimento, pois isso pode danificar a transmissão.

Segundo a Ford México, ao parar um carro automático no "modo de estacionamento", seu peso pode cair sobre a lingueta, desgastando a transmissão e até mesmo quebrando-a. Ao mesmo tempo, para evitar que muita força seja aplicada à transmissão, é importante usar o "modo de estacionamento" somente em terrenos planos, para que a inércia não a danifique.

Por outro lado, a Street Smart Transmission recomenda estacionar usando apenas o freio quando o carro estiver em um declive, pois usar o "modo de estacionamento" pode causar o travamento da alavanca de câmbio.

Veja também