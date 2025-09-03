Qua, 03 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta03/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
COREIA DO SUL

Funcionário da Petrobras morre em acidente em estaleiro na Coreia do Sul

Rodrigo Reis caiu no mar durante teste de carga na plataforma P-79. Estatal diz prestar assistência a familiares e forma comissão para investigar causas

Reportar Erro
Rodrigo Reis morreu em acidente em estaleiro na Coreia do Sul Rodrigo Reis morreu em acidente em estaleiro na Coreia do Sul  - Foto: Reprodução

Um acidente durante a construção de uma plataforma da Petrobras no Estaleiro Hanwha, em Geoje, na Coreia do Sul, resultou na morte do trabalhador brasileiro Rodrigo Reis, empregado da estatal.

O caso ocorreu nesta terça-feira, quando uma estrutura da plataforma colapsou durante um teste de carga, provocando a queda do funcionário no mar.

Rodrigo Reis atuava como supervisor da construção e tinha cerca de 30 anos. Segundo a Guarda Costeira de Changwon, ele foi resgatado cerca de 1h30 depois, em parada cardiorrespiratória, e levado ao hospital, mas não resistiu, afirmaram os jornais locais.

 

Leia também

• Trump diz que "narcoterroristas" morreram em ataque

• Olinda: criança de 2 anos morre após passar mal e não receber socorro dos pais, que são irmãos

• Morre o ator ameríndio Graham Greene, aos 73 anos

Em nota, a Petrobras afirmou lamentar "informar sobre o falecimento do empregado Rodrigo Reis Barreto, durante a realização de testes em sistema da plataforma P-79, em construção na Coreia do Sul".

A empresa afirmo que está realizando toda assistência aos familiares. E que já formou uma comissão para investigar as causas do ocorrido.

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) manifestou pesar: "É inadmissível que um trabalhador saia de casa para vender sua força de trabalho e não volte para sua família. Cada vida perdida é uma ferida aberta que não podemos aceitar" afirmou o coordenador-geral da entidade, Deyvid Bacelar.

O acidente ocorreu durante a construção da plataforma P-79, que tinha previsão para entrar em operação no Brasil em 2026, no campo de Búzios 8, localizado no pré-sal da Bacia de Santos. Trata-se de uma unidade própria da Petrobras, com capacidade para produzir 180 mil barris de petróleo por dia.

Normalmente, a Petrobras faz a primeira etapa da montagem de plataformas no exterior, e depois finaliza no Brasil.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter