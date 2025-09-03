A- A+

COREIA DO SUL Funcionário da Petrobras morre em acidente em estaleiro na Coreia do Sul Rodrigo Reis caiu no mar durante teste de carga na plataforma P-79. Estatal diz prestar assistência a familiares e forma comissão para investigar causas

Um acidente durante a construção de uma plataforma da Petrobras no Estaleiro Hanwha, em Geoje, na Coreia do Sul, resultou na morte do trabalhador brasileiro Rodrigo Reis, empregado da estatal.

O caso ocorreu nesta terça-feira, quando uma estrutura da plataforma colapsou durante um teste de carga, provocando a queda do funcionário no mar.

Rodrigo Reis atuava como supervisor da construção e tinha cerca de 30 anos. Segundo a Guarda Costeira de Changwon, ele foi resgatado cerca de 1h30 depois, em parada cardiorrespiratória, e levado ao hospital, mas não resistiu, afirmaram os jornais locais.





Em nota, a Petrobras afirmou lamentar "informar sobre o falecimento do empregado Rodrigo Reis Barreto, durante a realização de testes em sistema da plataforma P-79, em construção na Coreia do Sul".

A empresa afirmo que está realizando toda assistência aos familiares. E que já formou uma comissão para investigar as causas do ocorrido.

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) manifestou pesar: "É inadmissível que um trabalhador saia de casa para vender sua força de trabalho e não volte para sua família. Cada vida perdida é uma ferida aberta que não podemos aceitar" afirmou o coordenador-geral da entidade, Deyvid Bacelar.

O acidente ocorreu durante a construção da plataforma P-79, que tinha previsão para entrar em operação no Brasil em 2026, no campo de Búzios 8, localizado no pré-sal da Bacia de Santos. Trata-se de uma unidade própria da Petrobras, com capacidade para produzir 180 mil barris de petróleo por dia.

Normalmente, a Petrobras faz a primeira etapa da montagem de plataformas no exterior, e depois finaliza no Brasil.

Veja também