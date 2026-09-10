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greve Funcionários da Caixa fazem greve nacional por tempo indeterminado; mobilização acontece no Recife Entre os principais pontos de reivindicação está o Saúde Caixa, plano de saúde dos trabalhadores do banco, que deve sofrer aumento

Funcionários da Caixa Econômica Federal iniciam, nesta quinta-feira (10), uma greve nacional por tempo indeterminado. Em Pernambuco, empregados realizam um ato em frente ao prédio sede da empresa no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, nesta manhã.



Segundo o Sindicato dos Bancários de Pernambuco, a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) rejeitou propostas apresentadas durante as negociações relativas à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Entre os principais pontos de reivindicação está o Saúde Caixa, plano de saúde dos trabalhadores do banco, que deve sofrer aumento no valor de coparticipação para os funcionários.

"Os empregados e empregadas da Caixa deram uma demonstração de unidade e resistência ao rejeitarem as propostas apresentadas. Entre os pontos que levaram à mobilização está também a defesa do Saúde Caixa, que é uma reivindicação fundamental para a categoria. A greve é a resposta da categoria diante do desrespeito e da tentativa de intimidar empregados e empregadas que exerceram democraticamente seu direito de decisão", destacou o presidente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, Fabiano Moura.

Ainda segundo Fabiano, os profissionais também reivindicam respeito, valorização e avanços nas negociações, além de condições adequadas para o exercício de suas funções e para o atendimento à população.



O sindicato informou que agências de todo o Brasil não abriram nesta quinta-feira (10) e que o balanço da adesão à greve deve ser divulgado ao final do dia.



Clientes são surpreendidos

Alguns clientes que precisavam resolver demandas no Recife foram surpreendidos ao se depararem com as agências de portas fechadas.



Em Afogados, na Zona Oeste do Recife, Maria Marcelina desejava retirar o benefício do Bolsa Família de forma antecipada. Ela chegou a ficar sabendo da greve dos bancários, mas imaginou que se tratava de um evento passado.



"Eu vim saber se eu consigo tirar o Bolsa Família antecipado, mas quando cheguei aqui estava fechado, aí não tem como eu entrar", comentou a dona de casa.

Maria Marcelina, dona de casa, procurou a agência da Caixa em Afogados, na Zona Oeste do Recife, e não obteve atendimento. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Já a aposentada Narluce Maria não fazia ideia do movimento e desejava resolver um problema na agência da Caixa, que fica localizada dentro do Shopping Paço Alfândega, no Bairro do Recife, área central da capital, mas não conseguiu atendimento.



"Cheguei aqui, estava tudo fechado e fui surpreendida porque eu não sabia que estava em greve e agora não sei o que fazer. Andei tanto para chegar aqui e não resolvi nada. Não tem ninguém para dar uma explicação e [explicar] o que a gente tem que fazer para resolver o nosso problema", reclamou.

Narluce Maria Gomes, aposentada, foi até a agência da Caixa que fica dentro do Paço Alfândega, mas não conseguiu resolver seu problema. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Frustração que foi compartilhada pela costureira Priscila Pereira. No caso de Priscila, o motivo da ida foi para solicitar um novo cartão.



"Eu perdi o cartão de poupança, aí eu vim aqui na Caixa, eu vim solicitar outro e bloquear. Quando chego aqui a Caixa fechada. Isso prejudica a gente", explicou a trabalhadora.

A costureira Priscila Pereira perdeu o cartão de poupança e procurou a Caixa Econômica para solicitar o envio de outro. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Como solução, a costureira buscou o aplicativo do banco para tentar resolver a questão o quanto antes.



"Eu estou tentando aqui falar no aplicativo, mas sabemos que a inteligência artificial demora um pouco. Como eu perdi o cartão, eu fico com medo dele ser acessado por outra pessoas", completou Priscila.

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