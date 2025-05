Funcionários da Petrobras anunciam nova greve de advertência contra teletrabalho e corte de custos

A- A+

A Federação Única dos Petroleiros e a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) anunciaram, na manhã desta quinta-feira, a realização de uma nova greve de advertência nas unidades da Petrobras. A paralisação está marcada para os dias 29 e 30 de maio.



O pleito é um protesto contra a estagnação nas negociações com a empresa, que está tentando mudar o processo de teletrabalho, além da falta de diálogo para alterar a política de remuneração variável dos empregados.

Segundo os petroleiros, a decisão foi tomada em reunião conjunta realizada ontem. Desde março, os funcionários vêm realizando greves de advertência de 24 horas.

De acordo com as entidades, a medida é uma resposta direta à ausência de avanços no diálogo com a direção da Petrobras. As federações também alertam para a política de cortes de custos implementada pela companhia.

Na última terça-feira, a presidente da estatal, Magda Chambriard, disse que é hora de "apertar os cintos" por conta da baixa no preço do petróleo no mercado internacional.



Segundo a FUP e a FNP, há uma "incoerência" na gestão da estatal, que, ao mesmo tempo em que anunciou um lucro líquido de R$ 35,2 bilhões no primeiro trimestre de 2025 e a distribuição de R$ 11,72 bilhões em dividendos aos acionistas, tem defendido medidas de austeridade interna.

Outro ponto destacado pelas entidades é a preocupação com as condições de segurança nas unidades operacionais da Petrobras. Elas denunciam a prática de subnotificação de acidentes, como o ocorrido recentemente na plataforma Cherne 1, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e exigem maior transparência e rigor na gestão da segurança dos trabalhadores.

Por isso, FUP e FNP preparam uma contraproposta unificada, que será apresentada à direção da estatal com todas as demandas. Na próxima semana, assembleias serão realizadas em todas as unidades da empresa para formalizar a rejeição da proposta atual apresentada pela Petrobras, já amplamente criticada pela categoria.

A proposta de teletrabalho da Petrobras prevê modelo híbrido, com até dois dias de trabalho remoto por semana, para o período de 2025 a 2027. Segundo a Petrobras, o empregado deve, necessariamente, realizar pelo menos um dos dias presenciais na segunda-feira ou na sexta-feira.

Entre as novas flexibilizações indicadas pela Petrobras na semana passada, está a autorização de até três dias de teletrabalho para gestantes, responsáveis por crianças pequenas e empregados que residem a mais de 150 quilômetros do local de trabalho.

Entenda as reivindicações:

Defesa do teletrabalho com regras negociadas coletivamente

Oposição à redução da remuneração variável

Recomposição do efetivo de pessoal

Busca por mais segurança no Sistema Petrobras.

Criação de um plano de cargos e salários justo e isonômico para todos

Fim dos equacionamentos da Petros, o fundo de pensão da Petrobras

Melhorias nas condições de segurança durante a manutenção e operação da fábrica de fertilizantes do Paraná (Fafen PR).

