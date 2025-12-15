A- A+

paralisação Funcionários da Petrobras em PE aderem à greve nacional da categoria, com 91% de aceitação Petroleiros afirmam que o Acordo de Trabalho proposto pela empresa valoriza apenas os acionistas

Os petroleiros e trabalhadores da Petrobras organizam uma greve nacional, que tem início nesta segunda-feira (15). A paralisação surge por conta dos impasses entre a empresa e seus funcionários no tocante ao novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Segundo a Federação Única dos Petroleiros (FUP), a proposta da empresa não atende alguns parâmetros considerados essenciais pela categoria, como:

Solução definitiva para os Planos de Equacionamento de Déficit (PEDs) da Petros, que penaliza aposentados e pensionistas;

Distribuição justa da riqueza gerada pela categoria, com garantia de condições dignas de trabalho, saúde e segurança, sem ajuste fiscal sobre salários e carreiras;

Defesa da Pauta pelo Brasil soberano, contra privatizações e o novo modelo de negócios da Petrobras.

“Enquanto a Petrobrás já desembolsou, somente nos primeiros nove meses deste ano, R$ 37,3 bilhões para pagamento de dividendos, a categoria recebe uma contraproposta de Acordo Coletivo com meio por cento de ganho real, além de uma série de retrocessos e de diferenciações de direitos entre os trabalhadores da holding e das subsidiárias. Uma provocação!”, denuncia a FUP.

Em Pernambuco, as movimentações seguem o rumo nacional. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Petróleo e Gás Natural dos Estados de Pernambuco e Paraíba (Sindipetro PE-PB), os petroleiros pernambucanos decidiram, após uma série de assembleias, aderir à greve, com 91% de aceitação da categoria.

“Empresa insiste na intransigência e prioriza os acionistas, renegando a valorização dos trabalhadores do Sistema Petrobras”, afirmou o sindicato através de suas redes sociais.

A Petrobras se manifestou por meio de nota oficial dada ao G1, alegando que a paralisação não trará impacto na produção de petróleo e derivados.

“A empresa adotou medidas de contingência para assegurar a continuidade das operações e reforça que o abastecimento ao mercado está garantido.A Petrobras está em processo de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho desde o final de Agosto deste ano. Na última terça-feira (09/12) a companhia apresentou sua última proposta, que contempla avanços aos principais pleitos sindicais. A Petrobras segue empenhada em concluir a negociação do acordo na mesa de negociações com as entidades sindicais”, declarou a companhia.



Veja também