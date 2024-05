Funcionários da Samsung Electronics Union anunciam greve inédita na empresa sul-coreana

A- A+

O sindicato que representa dezenas de milhares de trabalhadores da Samsung Electronics anunciou, nesta quarta-feira, uma greve sem precedentes na história da gigante tecnológica sul-coreana, fundamental na cadeia de fornecimento global de semicondutores.

A greve, inicialmente convocada para 7 de junho, deve-se à falta de acordo nas negociações salariais iniciadas em janeiro entre quadros e direção.

“Tentamos resolver essa questão através do diálogo”, afirmou o Sindicato Nacional da Samsung Electronics, que representa 20% da força de trabalho, ou seja, cerca de 28 mil trabalhadores.

Mas “não podemos mais suportar a perseguição contra os sindicatos. Declaramos greve devido ao descaso da empresa para com os trabalhadores”, acrescentou.

Se o protesto prosseguir, será o primeiro de trabalhadores da gigante tecnológica sul-coreana, um dos principais fabricantes mundiais de smartphones e chips de memória de alta qualidade.





O presidente do sindicato, Son Woo-mok, explicou que os funcionários aceitaram o aumento salarial proposto pela empresa, mas exigem mais um feriado e “um sistema transparente para medir o bônus de desempenho com base no lucro das vendas”.

A Samsung Electronics é a principal subsidiária do gigante sul-coreano Samsung Group, o maior dos conglomerados que dominam os negócios da quarta maior economia da Ásia.

Veja também

NEGÓCIOS Projeto de lei que pune "devedor contumaz" pode frear sonegação