Funcionários da Tesla ficam doentes, e Musk promete fiscalizar licenças: "Parece loucura"

Altas taxas de absenteísmo na única fábrica de carros da Tesla na Europa chamaram a atenção de Elon Musk.

O CEO escreveu no X que está investigando o problema após um usuário da rede social compartilhar uma reportagem do jornal Handelsblatt. A taxa de funcionários da fábrica da Tesla em Grünheide que se afastaram por doença subiu para 17% em agosto, de acordo com o jornal, mais de três vezes a média da indústria automotiva alemã no ano passado.

"Isso parece loucura. Estou investigando", escreveu Musk em seu perfil no X.





A Tesla tem repetidamente pausado a produção na fábrica nos últimos meses, citando problemas que vão desde protestos contra a expansão da unidade até interrupções na cadeia de suprimentos.

A montadora também tem lutado com a desaceleração na demanda, que caiu 16% em toda a Europa nos primeiros oito meses do ano.

O Handelsblatt informou que gerentes da fábrica fizeram visitas às casas de funcionários da Tesla que estavam em licença médica, citando uma gravação de uma reunião interna da semana passada. Alguns bateram a porta ou ameaçaram chamar a polícia, segundo o jornal.

— As visitas domiciliares aos funcionários da Tesla são a próxima ação absurda contra a taxa de absenteísmo, que está acima da média há muito tempo — disse Dirk Schulze, chefe regional do IG Metall.

Os trabalhadores da empresa relatam "cargas de trabalho extremamente altas", com a administração pressionando aqueles que estão afastados por doença, e os funcionários saudáveis sobrecarregados com trabalho adicional, disse ele em um comunicado enviado por e-mail.

A fábrica da Tesla emprega cerca de 12.000 pessoas na produção do Model Y, o carro de passageiros mais vendido na Europa no ano passado.

