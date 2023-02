Funcionários do Google protestam contra cortes de empregos e baixos salários

A- A+

Os funcionários do Google realizaram protestos em ambas as costas dos Estados Unidos esta semana para chamar a atenção para as condições de trabalho dos trabalhadores subcontratados e apoiar milhares de colegas que foram demitidos recentemente.

As manifestações, uma realizada na quarta-feira (1º) na sede do Google, em Mountain View, Califórnia, e outra na quinta-feira (2) perto dos escritórios corporativos da gigante de busca na cidade de Nova York, ocorreram depois que a empresa anunciou a maior redução de sua história - 12.000 posições, ou 6% de sua força de trabalho global. Outras grandes empresas de tecnologia, incluindo Microsoft, Salesforce e Amazon, também anunciaram demissões recentemente.

O protesto em Nova York, que atraiu cerca de 50 funcionários do lado de fora do prédio do Google na 9ª Avenida, começou poucos minutos depois que a controladora da gigante de buscas, a Alphabet, divulgou os resultados do quarto trimestre, incluindo US$ 13,6 bilhões em lucro, uma queda de quase 30% em relação ao ano anterior e também abaixo das projeções.

- Hoje, o Google desmontou sua própria justificativa para demitir 12.000 de nossos colegas de trabalho. Está claro que as economias que a empresa está embolsando com a demissão de trabalhadores não são nada em comparação com os bilhões gastos em recompra de ações ou os bilhões obtidos em lucro no último trimestre - disse Alberta Devor, engenheira de software da empresa.

As manifestações foram organizadas pelo grupo sindical Alphabet Workers Union (AWU) – um “sindicato minoritário” que não tem direitos de negociação coletiva e cujos membros incluem subcontratados do Google e também funcionários.

- Hoje mostramos que algumas das questões sobre as quais estamos falando afetam todos os trabalhadores, independentemente de qual seja seu cargo ou status de trabalho real - ressaltou Alberta, que trabalha no Google há mais de três anos e é membro da AWU.

Em protesto realizado quarta-feira na Califórnia, dezenas de subcontratados se manifestaram contra o que chamaram de condições abaixo do padrão, incluindo o que disseram ser “salários miseráveis e nenhum benefício”.

Suas tarefas incluem a revisão de conteúdo para ajudar a treinar os algoritmos baseados em inteligência artificial (IA) da empresa, bem como a triagem de clipes do YouTube e a busca de anúncios em busca de material ofensivo ou sensível.

Os trabalhadores, porém, dizem que seus salários e benefícios estão muito abaixo dos padrões e benefícios mínimos que o Google oferece a seus trabalhadores contratados diretos.

- Gostaríamos de pelo menos ter alguma chance de sobrevivência com este trabalho - disse Zai Snell, um dos subcontratados que participou do protesto na Califórnia, em entrevista por telefone.

