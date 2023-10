A- A+

Energia renovável Fundação Altino Ventura, a partir de uma parceria com a Neoenergia, passa a contar com usina solar Instalação do equipamento se dá por meio do Programa de Eficiência Energética da companhia e vai representar uma economia de 91% no consumo

A sede da Fundação Altino Ventura (FAV) do bairro da Iputinga, no Recife, passou a contar com uma usina solar fotovoltaica, inaugurada nesta quarta-feira (4), que vai representar uma redução de 91%, no consumo de energia da instituição. A instalação do equipamento se dá a partir de uma parceria da FAV com a Neoenergia por meio do Programa de Eficiência Energética da companhia.

“Essa ação que a Neoenergia está implantando na fundação como um grande parceiro vai nos proporcionar economizar e, assim, fazer com que sobre recursos para os programas sociais. Com isso, vamos melhorar nossa atividade fim, que é preservar e recuperar a visão de quem depende do Sistema Único de Saúde (SUS)”, disse o presidente da FAV, Marcelo Ventura.

Segundo Marcelo, o objetivo da FAV é o resultado social, que é impactado quando se economiza. “Nós precisamos, sim, de recursos, mas também fazer uma boa administração para que o que sobra possa ser revertido para atender mais pessoas com necessidade de visão” acrescentou.

A usina, com 800 placas, possui capacidade para abastecer todo o prédio da fundação. O Programa de Eficiência Energética, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), obriga as distribuidoras de energia a dedicar 0,5% da sua receita operacional líquida a projetos de eficiência energética em unidades consumidoras.

“As unidades beneficiadas pelo programa podem ser privadas, públicas ou como a FAV, que é do Terceiro Setor. Esses projetos buscam ao fim e ao cabo trazer um consumo mais inteligente, eficiente e racional da energia elétrica, porque através dessa equação a gente trabalha um consumo racional, alimenta e contribui para a transição energética”, explicou o diretor Institucional da Neoenergia, João Paulo Rodrigues.

