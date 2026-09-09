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Solidariedade Fundação Terra ocupa Quiosque Social do RioMar Recife em setembro Espaço reúne produtos artesanais e religiosos; renda das vendas será destinada à instituição, que atua há 42 anos em Arcoverde

O Quiosque Social do RioMar Recife recebe, durante o mês de setembro, a Fundação Terra, instituição com 42 anos de atuação nas áreas de saúde, educação e assistência social. Localizada no Piso Térreo do shopping, em frente à GoldKo, a iniciativa terá toda a renda das vendas revertida para a entidade.

Entre os produtos disponíveis estão artigos religiosos, itens de decoração, velas, sabonetes, bonecas, canecas e outros produtos artesanais. Os preços começam em R$ 5.

Por meio de projetos e serviços, a Fundação Terra atende crianças, adolescentes e idosos, com ações voltadas à garantia de direitos, ao fortalecimento de vínculos e à ampliação de oportunidades para pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Sobre o Quiosque Social

O Quiosque Social é uma iniciativa voltada ao estímulo à geração de renda para instituições filantrópicas. O espaço comercializa artigos personalizados e artesanatos produzidos por voluntários e pessoas atendidas pelas entidades participantes.

Com curadoria do Instituto JCPM de Compromisso Social, o projeto recebe, a cada mês, uma instituição diferente, contemplando organizações que atuam em áreas como acolhimento de crianças, tratamento de câncer, atendimento a pessoas em situação de rua e apoio a famílias de crianças com doenças raras.

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