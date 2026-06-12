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Empreendedorismo Fundador da Petz compartilha lições sobre crescimento e gestão em encontros do LIDE Pernambuco Sergio Zimerman debateu liderança, governança e inovação com empresários durante programação promovida pelo LIDE Comércio

Empresários e lideranças pernambucanas participaram de uma série de encontros promovidos pelo LIDE Comércio Pernambuco com o empresário Sergio Zimerman, fundador da Petz e presidente do Conselho de Administração do Grupo Petz Cobasi. A programação reuniu executivos, empreendedores e gestores para discutir temas ligados à expansão empresarial, liderança, governança corporativa, inovação e competitividade.

As agendas incluíram um jantar exclusivo para 20 casais, um encontro empresarial voltado para cerca de 80 presidentes de empresas e um almoço em formato petit comité com aproximadamente 30 lideranças. Durante os eventos, Zimerman compartilhou experiências acumuladas ao longo de sua trajetória à frente de uma das maiores empresas do segmento pet do país.

O empresário relembrou os desafios enfrentados antes da consolidação da Petz, incluindo a falência de um negócio em 2002. Segundo ele, a experiência foi determinante para o desenvolvimento de sua visão de gestão e serviu como ponto de partida para a construção de uma nova trajetória empresarial.

A partir desse recomeço, Zimerman liderou a expansão da Petz, transformando uma operação local em uma companhia de alcance nacional. O crescimento foi acompanhado pela profissionalização da gestão, atração de investimentos, abertura de capital na Bolsa de Valores e, posteriormente, pela formação do Grupo Petz Cobasi, um dos maiores ecossistemas do setor pet da América Latina.

Ao longo das discussões, o executivo destacou a importância da educação financeira e do planejamento estratégico para garantir a sustentabilidade dos negócios. Para ele, muitas empresas enfrentam dificuldades não pela falta de dedicação dos empreendedores, mas pela ausência de preparo para lidar com questões financeiras e desafios inerentes ao ambiente empresarial.

Outro tema abordado foi a necessidade de adaptação das organizações durante os ciclos de crescimento. Zimerman ressaltou que as habilidades necessárias para iniciar um negócio nem sempre são suficientes para sustentar sua expansão, tornando indispensáveis a criação de processos, o fortalecimento da governança e a incorporação de profissionais especializados.

A transformação do papel da liderança também esteve entre os assuntos debatidos. O empresário relatou sua transição de uma atuação predominantemente operacional para uma posição mais estratégica, voltada ao desenvolvimento de equipes e à construção de uma organização menos dependente da figura do fundador.

As discussões incluíram ainda os desafios da governança em empresas familiares. Segundo Zimerman, critérios baseados em mérito, desempenho e geração de valor devem prevalecer na ocupação de cargos de liderança, independentemente de vínculos familiares.

Em um cenário marcado por mudanças tecnológicas, transformação digital e alterações no comportamento dos consumidores, o empresário defendeu que a competitividade das empresas depende diretamente da capacidade de adaptação. Na sua avaliação, as organizações devem concentrar esforços em aspectos que podem controlar e transformar, como inovação, experiência do cliente, eficiência operacional e desenvolvimento de talentos.

Os encontros também abriram espaço para reflexões sobre sucessão empresarial, inteligência artificial, infraestrutura tecnológica e desenvolvimento econômico, reforçando o papel do LIDE Pernambuco como ambiente de troca de experiências e construção de conhecimento entre lideranças empresariais.

Ao final da programação, Zimerman destacou que a resiliência empresarial não está relacionada à ausência de dificuldades, mas à capacidade de adaptação contínua, ao fortalecimento da governança e ao foco permanente nas necessidades dos clientes.

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