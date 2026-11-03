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condecoração Fundador do Grupo LAC recebe título de Cidadania da Associação Comercial do Paraná Homenagem foi concedida em reconhecimento à atuação de Luiz Alberto Carneirono campo empresarial

O presidente emérito da Associação Comercial de Pernambuco e fundador do Grupo LAC, Luiz Alberto Carneiro, recebeu o título de Cidadania da Associação Comercial do Paraná. A homenagem foi concedida em reconhecimento as contribuições do empresário ao setor.

Luiz Alberto Carneiro esteve à frente da Associação Comercial de Pernambuco (ACP) nos biênios 2017-2018 e 2019-2020, quando deu enfoque ao fortalecimento institucional da entidade, na preservação do patrimônio histórico, na aproximação com o setor produtivo e no desenvolvimento regional.

“A homenagem simboliza os laços de amizade, cooperação e respeito mútuo construídos entre a Associação Comercial de Pernambuco e a Associação Comercial do Paraná. As duas entidades compartilham valores associados ao fortalecimento do associativismo como instrumento de integração, desenvolvimento econômico e promoção de um ambiente de negócios mais competitivo”, destacou o presidente da ACP do Paraná, Paulo Mourão.

Para o Grupo LAC, a homenagem também é motivo de celebração. A distinção concedida a Luiz Alberto Carneiro valoriza a trajetória pautada pela dedicação e pela contribuição ao meio empresarial.

Estiveram presentes na solenidade o secretário de Inovação de Curitiba, Sérgio Bento, e o vice-governador do Paraná, Darci Piana, além do atual presidente da ACP Pernambuco, Tiago Carneiro, filho do homenageado.

*Com informações da assessoria de imprensa

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