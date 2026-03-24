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Pesquisa Fundaj e IBGE inauguram unidade da Casa Brasil para ampliar acesso a dados e pesquisas A nova unidade conta com totens interativos, computadores destinados à pesquisa, mapas e outras ferramentas de divulgação do acervo digital do IBGE

Para ampliar o acesso a dados e pesquisas, a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) inauguraram, na tarde desta terça-feira (24), a Casa Brasil IBGE Fundaj - Recife, no campus Gilberto Freyre, em Casa Forte. A nova unidade conta com totens interativos, computadores destinados à pesquisa, mapas e outras ferramentas de divulgação do acervo digital do IBGE.

A iniciativa busca ampliar a presença da rede Casa Brasil IBGE no Nordeste e consolidar a cooperação entre as duas entidades federais. No Recife, já existe uma unidade do equipamento, localizada na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Há também uma unidade em Fortaleza (CE) e outra em Salvador (BA), totalizando quatro Casas Brasil IBGE na região.

“Essa nova unidade será certamente referência de uma forma inovadora de levar as informações a todos que estão interessados em conhecer melhor o nosso país e, sobretudo, transformá-lo”, afirmou o presidente do IBGE, Márcio Pochmann.

Segundo o presidente, o desafio é grande diante de uma sociedade de serviços hiperconectada, marcada pela centralidade dos dados e por governos e sociedades cada vez mais orientados por essas informações.

“Esse é um momento de disputa de futuro, especialmente porque nós estamos também diante de uma questão chave que é a soberania de dados. Somos, infelizmente, um país que quase não tem muita soberania dos dados, tendo em vista que quase 80% de toda a nossa produção vem sendo processada fora do país”, explicou.

Dados

As plataformas do Instituto reúnem aproximadamente um trilhão de variantes e 1,5 bilhão de dados, disponíveis para consulta pública e utilização em estudos, formulação de políticas públicas e atividades educacionais. A casa também sediará ações de formação, exposições e atividades educativas.

De acordo com a presidente da Fundaj, Márcia Angela Aguiar, a mudança de mentalidade, a formação humana e o desenvolvimento de crianças e jovens estão diretamente ligados à capacidade de unir educação e cultura.

“A abertura deste espaço vem agregar ainda mais valor ao que é desenvolvido na fundação, seja em termos de memória, de cultura ou nas pesquisas que são feitas aqui. Talvez não haja uma Casa Brasil tão interessante quanto essa, porque, na realidade, vão se juntando coisas que são muito positivas. Aqui na Fundação Joaquim Nabuco, que tem 77 anos, está presente a memória viva do país”, ressaltou.

A Casa Brasil IBGE Fundaj - Recife funciona às segundas, quartas e sextas, das 9h às 12h e das 13h às 16h; e às terças e quintas, mediante agendamento, que pode ser feito pelo site ou pelo WhatsApp (81) 9.9997.3655.

A abertura do evento também contou com a participação do vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), professor Moacyr Cunha de Araujo, representando o reitor, Alfredo Macedo Gomes; o superintendente estadual do IBGE em Pernambuco, Gliner Dias e o coordenador-geral do Centro de Documentação e Disseminação de Informações (CDDI), José Daniel Castro.

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