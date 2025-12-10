A- A+

evento Fundaj faz seminário sobre "Democracia, educação e sustentabilidade em Direitos Humanos" Evento será realizado nesta quinta (11), com debates, rodas de diálogo e palestras

O Núcleo de Educação, Cultura, Inclusão, Meio Ambiente e Diversidade em Direitos Humanos (NECIMADH) da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) promove, nesta quinta-feira (11), o seminário “Democracia, educação e sustentabilidade em Direitos Humanos”.

O evento será aberto ao público, com foco em estudantes, pesquisadores, servidores públicos e integrantes da sociedade civil, e promoverá palestras, mesas e rodas de diálogo sobre os princípios e desafios contemporâneos da democracia, educação e sustentabilidade em direitos humanos.

O encontro, que será realizado no Campus Gilberto Freyre da Fundaj, no bairro de Casa Forte, terá início com a mesa de abertura e boas-vindas institucionais, com a presidenta da Fundação Joaquim Nabuco, Márcia Angela Aguiar, a diretora de Planejamento e Administração (Diplad) da Fundaj e a coordenadora do NECIMADH, Aida Monteiro, e demais autoridades.

Em seguida, o coordenador-geral do Centro Dom Helder Camara de Estudos e Ação Social (Cendhec), Manoel Moraes, fará a palestra “Democracia e Direitos Humanos: desafios para o Brasil contemporâneo, justo e inclusivo”, discutindo os desafios atuais das instituições democráticas e a importância da participação cidadã na consolidação de uma sociedade justa, plural e inclusiva.

A mesa “Educação em Direitos Humanos: instrumentos para construção de uma cultura de paz e cidadania” traz, na sequência, as expositoras Catarina Gonçalves, da Universidade Federal de Pernambuco, e Camilla Iumatte, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco, para refletir sobre o papel da educação na transformação social.

Á tarde, na roda de diálogo “O que é democracia e qual é o papel da escola?”, participam a coordenadora de Ações Educativas e Comunitárias do Museu do Homem do Nordeste (Muhne), Edna Silva, e estudantes do ensino médio para trocar ideias sobre suas percepções e vivências da democracia no cotidiano.

Encerrando a programação do seminário, a mesa “Sustentabilidade e Meio Ambiente como Direitos Humanos” traz o jornalista Victor Moura, do Coletivo Redes do Beberibe, para debater o reconhecimento do meio ambiente como direito humano, os impactos das mudanças climáticas e o papel das políticas ambientais e justiça social.



*Com informações da assessoria

