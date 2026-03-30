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previdência social Fundo Previdenciário do servidor público de Pernambuco alcança patrimônio de R$ 1 bilhão Fundo é gerenciado pela Funape e realiza a arrecadação de forma compartilhada entre o servidor e a administração pública

O Fundo Previdenciário de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado (Funaprev) chegou ao mês de março de 2026 com um patrimônio líquido superior a um bilhão de reais. Desde o início da gestão, Raquel Lyra (PSD) já nomeou 22.725 novos servidores, e todos estão diretamente vinculados ao Funaprev, que realiza a arrecadação de forma compartilhada entre servidor e estado, com percentuais iguais de 14% baseados no salário do agente público.

O Funaprev é gerenciado pela Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores de Pernambuco (Funape), órgão vinculado à Secretaria de Administração do Estado (SAD), e tem seus recursos investidos no mercado financeiro.



“O Comitê de Investimentos da Funape avalia quais os melhores e mais seguros locais para aplicar estes recursos. Atualmente, eles são concentrados principalmente em Títulos Públicos Federais, com o restante distribuído entre fundos de investimentos e ativos financeiros de bancos de primeira linha”, afirma Katharina Florêncio, diretora-presidente da Funape.



A Política de Investimentos da Funape estabelece a estratégia de alocação dos recursos de forma a fornecer a saúde financeira e atuarial do plano de custeio do Funaprev. A meta atuarial estabelecida para o exercício de 2025 foi o percentual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) mais 5,12% ao ano.

“Meta essa alcançada e ainda superada em aproximadamente 40%. Para 2026, a meta é mais desafiadora, de INPC + 5,65% ao ano. O atingimento da meta, até o presente momento, está em 105,46%”, pontua o diretor de Arrecadação e Investimentos da Fundação, Francisco Barreto.

*Com informações da assessoria

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