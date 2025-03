A- A+

negócios Fundo soberano de Cingapura compra fatia da farmacêutica Cimed No Brasil, o GIC fez parceria com Iberdrola e adquiriu participações na Eletrobras para investir em geração de energia

A farmacêutica Cimed anunciou nesta segunda-feira que concluiu os entendimentos para a entrada do GIC, fundo soberano de Cingapura, como acionista minoritário da companhia.

O fundo é um dos maiores do mundo e vem ampliando suas apostas no Brasil. No Brasil, o GIC fez parceria com Iberdrola e adquiriu participações na Eletrobras para investir em geração de energia, além de Rede D’Or São Luiz e Nu Holdings.

A Cimed contou com a assessoria do J.P. Morgan e Spinelli Advogados.

Segundo a Cimed, a entrada do GIC faz parte da estratégia de crescimento da companhia, cujo objetivo é triplicar o faturamento nos próximos cinco anos, por meio de inovação, tecnologia, novas oportunidades de negócios e movimentos inorgânicos.

--Estamos orgulhosos em ter ao nosso lado um parceiro estratégico com conexão global como o GIC para acelerar a nossa jornada de crescimento. Esse movimento é um marco nos 48 anos da nossa história, - afirma João Adibe Marques, CEO da Cimed.

No ano passado, a Cimed ficou perto de comprar a Jequiti, do Grupo Silvio Santos, mas houve impasse no preço final.

Apesar de estar dedicando mais recursos à América Latina, a região continua pequena no portfólio do GIC, respondendo por 4% dos ativos do fundo. O GIC não divulga o tamanho de sua carteira, mas a consultoria Global SWF estima que o fundo administre US$ 769 bilhões em todo o planeta.

