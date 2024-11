Fup pede que Petrobras investigue denúncia contra Roberto Castello Branco

A Federação Única dos Petroleiros (Fup) denunciou o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco à Ouvidoria Geral da estatal, por improbidade administrativa, e pediu que a Petrobras abra uma investigação sobre o dirigente. O executivo esteve à frente da estatal de janeiro de 2019 a abril de 2021, durante o governo Bolsonaro.

Procurada, a Petrobras não havia respondido à reportagem até o fechamento desta nota.

A Fup informou que encaminhou a denúncia no dia 12 de novembro ao responsável pela Ouvidoria Geral da Petrobras, Henrique Ximenes. "Caso sejam comprovadas as denúncias de irregularidades, que os infratores sejam responsabilizados e os recursos devolvidos imediatamente aos cofres públicos", observou a Fup.

No documento enviado à Petrobras, a Fup lembra que já havia apresentado denúncia ao Ministério Público contra Castello Branco em 2022, por suspeitas de improbidade administrativa, em razão da atuação do executivo na 3R Petroleum, empresa que mais adquiriu ativos da Petrobras.

"As negociações entre a Petrobras e a 3R Petroleum movimentaram cerca de R$ 3 bilhões durante os dois primeiros anos de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando Castello Branco comandava a empresa", destacou o coordenador-geral da Fup, Deyvid Bacelar, lembrando que a 3R comprou, no período, diversos polos de campos maduros de petróleo da Petrobras a preços abaixo do valor de mercado: Areia Branca, Pescada Arabaiana, Macau e Potiguar (RN); Fazenda Belém (CE); Rio Ventura e Recôncavo (BA); Peroá (ES); e Papa-Terra (RJ).