FUP: petroleiros articulam com Petrobras envio de petróleo a Cuba em meio a sanções dos EUA

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e a Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) estão em conversas com a diretoria da Petrobras para a construção de um entendimento conjunto que viabilize o embarque de petróleo brasileiro para Cuba, informou a FUP nesta sexta-feira, 13.



A iniciativa acontece depois dos Estados Unidos, no final de janeiro, aprovarem decreto que impõe tarifas contra países que forneçam petróleo a Cuba, ampliando, assim, o cerco econômico aos cubanos e comprometendo o abastecimento de energia na ilha.



Além das federações petroleiras, a operação reúne o Movimento Brasileiro de Solidariedade com Cuba e às Causas Justas, a Associação Cultural José Martí, entidades populares, centrais sindicais e partidos políticos.





"A FUP se solidariza com o povo cubano, contra o embargo econômico e energético promovido pelo governo Trump. A diplomacia brasileira já se manifestou acertadamente sobre o tema. Contudo, precisamos de ações concretas, urgentes, e de caráter humanitário. A Petrobras, na condição de empresa pública de um País soberano, precisa se envolver para garantir o abastecimento de petróleo para o país caribenho", destacou em nota o diretor da Fup, Paulo Neves.



O Brasil mantém relações comerciais com Cuba, exportando principalmente produtos agrícolas e alimentícios, além de alguns bens industriais. A balança comercial geral entre os dois países apresenta superávit para o Brasil, segundo a entidade sindical.



Procurada, a Petrobras ainda não havia confirmado a informação até a publicação desta nota.

