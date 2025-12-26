A- A+

BRASIL FUP: Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense mantém greve na Petrobras A Federação orientou a categoria pela suspensão da greve no dia 22

A Federação Única dos Petroleiros (FUP), que representa 14 sindicatos e 105,4 mil trabalhadores da Petrobras, informou que assembleias realizadas nesta sexta-feira, 26, no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Ceará e em Duque de Caxias (RJ) aprovaram a proposta e a suspensão da paralisação da categoria. Por outro lado, o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) se mantém na greve.

A Federação orientou a categoria pela suspensão da greve no dia 22, após oito dias de paralisação. Desde então, assembleias de base vêm sendo feitas para referendar o entendimento do Conselho Deliberativo. Nova bases sindicais já aprovaram o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), diz a FUP.





De acordo com a entidade o indicativo de aprovação só foi dado após o recebimento de todas as minutas e cartas-compromisso das empresas do Sistema Petrobras. "As direções sindicais seguiram ajustando as redações, antes da assinatura de qualquer um dos acordos, como foi condicionado no Conselho Deliberativo", afirma

FNP

Também segue a greve nas bases do Sindipetro-RJ, Sindipetro Amazônia, Sindipetro LP e Sindipetro AL/SE, representados pela Federação Nacional dos Petroleiros (FNP). A entidade congrega 26 mil funcionários de quatro sindicatos.

Ao longo da paralisação, a Petrobras mantém o posicionamento de que a greve não trouxe impacto à produção nem ao abastecimento já que equipes de contingência foram mobilizadas onde foi necessário.

Veja também