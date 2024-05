'Furia portuguesa': conheça o primeiro supercarro lusitano que chega ao mercado por R$ 9 milhões

A- A+

Projetado pelos sócios Ricardo Quintas e Nuno Faria, o Furia é o primeiro modelo de supercarros desenvolvido pela marca portuguesa Adamastor. Com promessa de exclusividade e alta performance, o veículo será fabricado a mão e já pode ser encomendado na sede da empresa. A previsão é de que as primeiras unidades sejam entregues no ano que vem, com um preço inicial de aproximadamente R$ 9 milhões.

“Nosso objetivo é produzir 25 automóveis por ano e que cada um deles seja feito por uma equipe, do início ao fim. Assim, o cliente conhece as pessoas que construíram o seu carro e pode dirigir-se a elas na eventualidade de qualquer problema”, explica Ricardo Quintas, fundador da Adamastor.

A ideia é entrar num mercado que movimentou cerca de R$ 89 bilhões em todo o mundo em 2022 e que tem a expectativa de crescer até R$ 111 bilhões em 2028. Com exclusividade, alta performance e uma relação mais próxima com o cliente, a marca portuguesa espera se firmar nesse mercado e conseguir entrar na cena internacional.

Assim, o Furia busca entrar de imediato no mercado da Europa e dos Emirados Árabes, mas o objetivo em curto prazo é estar presente nos Estados Unidos, América do Sul, Oceania e Ásia. No entanto, a marca não pretende firmar parcerias locais para comercialização do modelo, logo, os interessados deverão encomendar o supercarro exclusivamente na fábrica, onde além do contato com a equipe, poderá configurar pessoalmente o veículo ao seu gosto.

Conhecendo o Furia

Com intuito de ser leve e rápido, o Furia tem o seu chassi feito em fibra de carbono, gerando um peso máximo de 1.100 Kg. Leveza que promete combinar bem com o motor V6 de 3,5 litros biturbo a gasolina, da Ford Performance, que produz 650 cavalos de potência. Essa mistura de força e leveza será capaz de garantir uma aceleração de 0 aos 100 km/h em 3,5 segundos e de 0 aos 200 km/h em 10,2 segundos.

Pensando em velocidade máxima, o modelo deixa um pouco a desejar para os fãs de alta velocidade, pois ao contrário dos concorrentes que já estão no mercado, como a MacLaren 720, ele chega a “apenas” 250 km/h. Para garantir a segurança dos passageiros, um poderoso freio a disco de 378 mm com pinças de seis êmbolos à frente e de 356 mm atrás com pinças de quatro êmbolos.

Vale destacar que, a Adamastor não pretende produzir mais do que 60 unidades neste começo de comercialização do modelo, o que ajuda a justificar o preço elevado sugerido pela marca. E a quem possa se interessar no Brasil, além dos R$ 9 milhões do carro, caso não sejam feitas grandes modificações no veículo, será preciso adicionar os impostos também.

