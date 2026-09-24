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NEGÓCIOS Fusão Afya-Yduqs: como ficam as operações que não são de medicina? Entenda Transação tem como âncora a expansão das atividades em segmentos premium na educação superior

Ao acertarem a fusão das duas empresas, Afya e Yduqs vão dar origem a uma gigante em ensino superior privado no Brasil, capitaneada por cursos de medicina, o filé mignon do setor. O pilar central da transação é tornar a nova companhia um negócio liderado pelo segmento premium — o que inclui negócios, além de medicina.

As operações em outras frentes, como ensino a distância e cursos presenciais, não sairão de cena, garantiu o CEO da Yduqs, Rossano Leandro, em videoconferência com analistas de mercado na manhã desta quinta-feira.

Nessa direção, além do Idomed, braço de medicina da Yduqs, e das unidades da Afya no segmento, o Ibmec, unidade de cursos de negócios da companhia com sede no Rio de Janeiro, também ganha protagonismo:

— A gente vem apresentando uma plataforma de educação ainda maior, e do Ibmec com bastante força. É uma marca forte, conhecida, com expansão não só geográfica, mas também de portfólio — disse o executivo. — E, fora da medicina, a gente vê vias claras de crescimento aqui dentro da Yduqs, principalmente no semipresencial, crescendo 45% ano contra ano, um dos segmentos agora validados pelo MEC, que tem um produto super bem desenvolvido na companhia e ainda com capacidade de crescimento muito relevante.

O Ibmec é destacado como uma plataforma de negócios escalável, contando hoje com sete unidades no país, já incluindo a que abre as portas no início de 2027 em Fortaleza, no Ceará.





Verticais de escala

E há também o peso da escala na operação. O Idomed soma 11,8 mil alunos, com um tíquete médio de R$ 13.037, enquanto o Ibmec tem 11,6 mil e R$ 4.295, respectivamente. Fora dessas vertentes premium, o ensino presencial totaliza 380 mil estudantes, com uma mensalidade média de R$ 973 — recuando a R$ 454 no semipresencial. Já no ensino a distância, a Yduqs detém mais de um milhão de alunos, com um tíquete de R$ 252.

Na companhia que vai resultar da fusão com a Afya serão 1,6 milhão de estudantes, sendo 38 mil em medicina.

Ao fazer a proposta de combinação de negócios, a Afya buscou um “movimento de diversificação” de suas atividades, ponderou Leandro, argumentando que ter o segmento premium como carro-chefe é uma estratégia para garantir resiliência à companhia:

— (As operações no premium) dão a tranquilidade para a gente navegar em mares turbulentos. Quando se tem impactos macro, da taxa de juros, da retenção da disponibilidade de renda, os negócios premium não sofrem muito — explica. — A estratégia da Yduqs, de presença em ensino superior, permanece. A gente acredita que essa é uma das grandes forças do nosso negócio, essa diversificação e de acesso múltiplo a diversas verticais de ensino superior.

Potencial do ensino superior no Brasil

Essa posição se sustenta, continua o executivo, porque a companhia entende existir um potencial de penetração do ensino superior no total da população brasileira ainda a ser explorado. Trata-se de uma “visão estrutural”, sendo que a meta é mantê-la na operação combinada.

— Permanece uma estratégia de presença bastante horizontal, mas com uma concentração muito relevante em ensino superior de medicina, no premium de forma geral. A gente ainda vê muito valor em todas as outras verticais e acredita nessa tese de penetração cada vez maior do ensino superior na população brasileira. É um fator fundamental para a continuidade do desenvolvimento do país.

Não está decidido se haverá alteração em marcas e nomes de unidades específicas. Um estudo será conduzido em âmbitos nacional e local, em um prazo que pode se estender entre nove e 12 meses, para então sair uma definição sobre o melhor caminho para cada marca.

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