AERONAVE Futuro da mobilidade urbana? Empresa faz primeiro teste tripulado com 'carro voador' em Dubai; vídeo Testes com aeronave elétrica de decolagem vertical aproximam realidade dos táxis aéreos urbanos; serviço pode começar em 2026

O futuro da mobilidade urbana ganhou contornos mais concretos nos céus de Dubai. A empresa americana Joby Aviation, uma das líderes globais no desenvolvimento de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, conhecidas como eVTOLs, concluiu com sucesso seu primeiro voo tripulado. Esse é um marco considerado importante nos planos da companhia de iniciar operações comerciais de táxis aéreos nos Emirados Árabes Unidos até 2026.

O teste, realizado com a presença de autoridades locais como o xeique Mattar Al Tayer, diretor-geral da Autoridade de Transporte e Estradas de Dubai (RTA), é apontado pela empresa e pelo país como um passo estratégico importante para integrar essas aeronaves ao ecossistema urbano de transporte da cidade.



Os eVTOLs vêm sendo apontados como uma solução promissora para os gargalos da mobilidade urbana, especialmente em regiões densamente povoadas. Esses veículos elétricos têm como vantagem a decolagem e pouso vertical como helicópteros, mas com eficiência superior e muito menos poluição sonora.



A aeronave da Joby tem capacidade para um piloto e quatro passageiros, atinge velocidades de até 320 km/h e realiza seus voos com zero emissão de carbono. O foco principal é conectar pontos estratégicos da cidade em poucos minutos, fugindo do trânsito de Dubai.



Segundo a empresa, os voos em Dubai fazem parte de uma campanha mais ampla de validação operacional que já inclui testes em clima quente realizados ao longo de dois anos nos Estados Unidos, além de mais de 64 mil km de voos de teste acumulados em 15 anos.

Futuro da mobilidade aérea?

O voo da Joby em Dubai ocorre em um cenário de crescente competição no setor. Empresas como Archer Aviation, Vertical Aerospace, Lilium e Volocopter também estão desenvolvendo suas próprias versões de eVTOLs, cada uma com estratégias variadas entre venda de aeronaves, parcerias locais e operação direta. No Brasil, o destaque é para a Eve Air Mobility, controlada pela Embraer, que tem projetos avançados para iniciar operações comerciais até 2026.

Nesse cenário, Dubai vem despontando como laboratório mundial para novas formas de mobilidade, com políticas públicas voltadas para inovação e sustentabilidade. A cidade assinou em 2024 um acordo que dá à Joby exclusividade para operar táxis aéreos por seis anos, abrindo caminho para uma infraestrutura urbana robusta em torno dos eVTOLs.

"Os Emirados Árabes Unidos são uma plataforma de lançamento para uma revolução global na forma como nos movemos. Nossos voos e nossa presença operacional em Dubai representam um passo monumental para integrar os serviços de táxi aéreo à vida cotidiana em todo o mundo. Estamos inaugurando um futuro em que voos silenciosos e limpos são o novo normal", afirmou JoeBen Bevirt, CEO e fundador da Joby.



A expectativa é que os primeiros voos comerciais da Joby em Dubai comecem até 2026, inicialmente ligando pontos turísticos e centros empresariais. Se bem-sucedida, a experiência pode servir de modelo para outras cidades no mundo, inclusive no Brasil, onde Rio de Janeiro e São Paulo já atraem o interesse de fabricantes de eVTOLs pela demanda por transporte aéreo urbano.

A Eve, por exemplo, firmou acordos com operadoras aéreas e autoridades de mobilidade em diversas cidades do mundo, incluindo Paris, Miami, Rio e São Paulo. A subsidiária da Embraer aposta em uma combinação de veículo elétrico com soluções integradas de tráfego aéreo urbano, e tem se posicionado como uma das principais concorrentes globais na corrida pelo espaço aéreo urbano.

Embora os serviços de transporte com eVTOLs devam começar com um perfil premium, voltado para passageiros dispostos a pagar por conveniência e tempo ganho, a expectativa das empresas a longo prazo é de que os custos se tornem mais acessíveis com o avanço da tecnologia e a produção em escala.

