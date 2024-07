G20 se compromete a 'cooperar' para tributar bilionários

O G20 se comprometeu a "cooperar" para tributar os bilionários, embora sem chegar a um acordo sobre a criação de um imposto global sobre grandes fortunas, segundo uma declaração final emitida nesta sexta-feira (26) pelos ministros das Finanças no Rio de Janeiro.

"Respeitando plenamente a soberania fiscal, nos esforçaremos para cooperar a fim de garantir que as pessoas super-ricas sejam efetivamente tributadas", diz o texto assinado pelas maiores economias do mundo após dois dias de reuniões no Rio.