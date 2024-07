A- A+

negócios G20: "Mundo está saindo de um processo de globalização para fragmentação", diz Mercadante

O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta segunda-feira, 22, que o mundo está saindo de um processo de globalização para de fragmentação, e os países do Hemisfério Sul terão um grande desafio dentro dessa reordenação principalmente no combate aos subsídios dos países ricos.

"Estamos vendo subsídios em uma escala que nunca vimos na nossa história e que vão dificultando o sul global. Não estão mais chutando a escada, querem derrubar o prédio", disse Mercadante em evento do G20 que conta com a presença da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff.

Segundo ele, a desindustrialização tem de ser combatida e o Brasil tem agora todas as oportunidades para se reposicionar, diante do processo de descarbonização da economia mundial.

"O Brasil tem a segurança alimentar do planeta, tem papel relevante com uma matriz limpa e renovável. Estamos vivendo uma calamidade climática e é necessário criar novos instrumentos para enfrentar isso", destacou Mercadante, avaliando que daqui para frente o Sul vai ter de fazer uma política de defesa contra o avanço dos subsídios com mais habilidade.

