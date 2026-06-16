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REUNIÃO DO G7 G7 alerta sobre surto de ebola e refirma compromisso na luta contra o câncer Segundo a nota, os países parceiros Brasil, Egito, Índia, Quênia e República da Coreia também apoiam estes apelos

Em comunicado conjunto divulgado nesta terça-feira, 16, o G7 alertou para uma resposta forte e coordenada para enfrentar os riscos à segurança da saúde representados pelo ressurgimento do surto de Ebola na República Democrática do Congo (RDC) e em Uganda.

"Continuamos a monitorar de perto a situação à medida que evolui, juntamente com nossos parceiros, para garantir que este vírus perigoso não se espalhe, inclusive através das fronteiras".

As sete grandes economias do mundo também reafirmaram seu compromisso de acelerar a luta contra o câncer. Segundo a nota, os países parceiros Brasil, Egito, Índia, Quênia e República da Coreia também apoiam este apelo.

Dívida global

Em outro comunicado divulgado nesta terça, o G7 se comprometeu a intensificar esforços contra crescentes vulnerabilidades da dívida global em meio ao cenário de incertezas. O grupo também pediu esforços para fortalecer a arquitetura global da dívida, especialmente por meio de maior transparência nos dados e nas práticas de empréstimo.

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