G7 alerta sobre surto de ebola e refirma compromisso na luta contra o câncer
Segundo a nota, os países parceiros Brasil, Egito, Índia, Quênia e República da Coreia também apoiam estes apelos
Em comunicado conjunto divulgado nesta terça-feira, 16, o G7 alertou para uma resposta forte e coordenada para enfrentar os riscos à segurança da saúde representados pelo ressurgimento do surto de Ebola na República Democrática do Congo (RDC) e em Uganda.
"Continuamos a monitorar de perto a situação à medida que evolui, juntamente com nossos parceiros, para garantir que este vírus perigoso não se espalhe, inclusive através das fronteiras".
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As sete grandes economias do mundo também reafirmaram seu compromisso de acelerar a luta contra o câncer. Segundo a nota, os países parceiros Brasil, Egito, Índia, Quênia e República da Coreia também apoiam este apelo.
Dívida global
Em outro comunicado divulgado nesta terça, o G7 se comprometeu a intensificar esforços contra crescentes vulnerabilidades da dívida global em meio ao cenário de incertezas. O grupo também pediu esforços para fortalecer a arquitetura global da dívida, especialmente por meio de maior transparência nos dados e nas práticas de empréstimo.