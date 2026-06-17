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Internacional G7 se compromete a reduzir a dependência da China em relação aos minerais críticos Dependência do país deve cair para "menos de 60% até 2030"

Os líderes do G7 prometeram, nesta quarta-feira (17), reduzir significativamente sua dependência da China como fornecedora de minerais críticos por meio da cooperação com países parceiros.

A dependência da China deve cair para "menos de 60% até 2030" e "continuar avançando com o tempo, com a ambição de atingir 50% o mais breve possível", afirmaram os líderes em uma declaração conjunta ao final de uma cúpula de três dias em Évian, no leste da França.

Os minerais críticos são componentes essenciais de eletrônicos domésticos, como os celulares.

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