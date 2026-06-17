Internacional
G7 se compromete a reduzir a dependência da China em relação aos minerais críticos
Dependência do país deve cair para "menos de 60% até 2030"
G7 se compromete a reduzir a dependência da China em relação aos minerais críticos - Foto: Hector Retamal / AFP
Os líderes do G7 prometeram, nesta quarta-feira (17), reduzir significativamente sua dependência da China como fornecedora de minerais críticos por meio da cooperação com países parceiros.
A dependência da China deve cair para "menos de 60% até 2030" e "continuar avançando com o tempo, com a ambição de atingir 50% o mais breve possível", afirmaram os líderes em uma declaração conjunta ao final de uma cúpula de três dias em Évian, no leste da França.
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Os minerais críticos são componentes essenciais de eletrônicos domésticos, como os celulares.