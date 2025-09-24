Gabriel Bacelar: 50 anos consolidada no Nordeste

A- A+

Em um mercado de construção civil que exige inovação constante e resiliência, a Gabriel Bacelar Construções celebra um marco histórico de 50 anos. A empresa pernambucana se consolidou como uma das maiores incorporadoras do Nordeste, aliando números expressivos a uma trajetória de credibilidade e valores familiares. A história da empresa está intrinsecamente ligada à visão de seu fundador, Gabriel Bacelar, cuja paixão pela engenharia começou na infância. Antes de fundar a construtora, ele atuou como profissional liberal, realizando mais de 400 projetos, e também como servidor público, contribuindo para obras essenciais do Recife.



Com cinco décadas de operação, a empresa acompanhou de perto o ritmo do mercado imobiliário, entregando mais de 5 mil unidades e construindo mais de 1,2 milhão de metros quadrados em mais de 100 empreendimentos. “Chegar aos 50 anos não é apenas um olhar para o passado, mas a reafirmação da nossa paixão por construir lares e ambientes de trabalho que transformam a vida das pessoas, com a missão de surpreender positivamente em cada detalhe. Chegamos aos 50 anos com a promessa de continuar construindo o futuro, com projetos que não apenas acompanham, mas definem as tendências do mercado”, revela o engenheiro e presidente da construtora, Gabriel Bacelar.



Os sócios-diretores Durval e Bruno Bacelar integram uma gestão que une experiência e novas ideias // Gleyson Ramos/Divulgacao





Longevidade

A capacidade de se adaptar aos desafios foi fundamental para essa longevidade. “Os grandes desafios foram os planos econômicos e as diversas mudanças na legislação do setor, o que conseguimos administrar oferecendo empreendimentos de valor, qualidade e longevidade, adequados à realidade brasileira”, explica o sócio-diretor Durval Bacelar.



O sucesso da construtora se baseia em uma gestão familiar que une experiência e novas ideias. Com a atuação da segunda e terceira gerações, a empresa reforça seu compromisso com a inovação. “Desde o início, quando eu e Durval chegamos à empresa, entendemos que a inovação seria uma ferramenta essencial, aliada à solidez e à responsabilidade. A união da nossa família para fazer a empresa acontecer foi fundamental, sempre sob a liderança do nosso pai”, destaca o sócio-diretor Bruno Bacelar. “O nosso dia a dia é marcado pela busca permanente de inovação — seja no produto, na modernização de equipamentos e sistemas, na capacitação de recursos humanos ou em todo o processo construtivo”, complementa.



Credibilidade

A credibilidade da marca também é um pilar da gestão, como destaca Liana Bacelar Gama, que atua na gerência administrativa: “Trabalhar na GB sempre me proporcionou compreender e aplicar a gestão da credibilidade, reconhecida tanto por quem atua na empresa quanto pelos milhares de clientes já atendidos”. Essa combinação de visão estratégica, números impressionantes e valores familiares garante que a Gabriel Bacelar Construções continue a moldar o desenvolvimento do Nordeste nas próximas décadas. “Os próximos 50 anos começam agora, com a mesma paixão de sempre e a promessa renovada de continuar construindo não apenas edifícios, mas sonhos, memórias e o futuro de nossa cidade”, pontua o fundador Gabriel Bacelar.

