SETOR AUTOMOTIVO GAC Motors, sexta maior montadora da China, chega ao Brasil com modelos elétricos e híbrido Presidente da marca, que passa a vender cinco tipos de carros, cita visita de Lula ao país asiático no evento de lançamento

A GAC Motors, sexta maior fabricante de veículos da China, desembarcou no Brasil nesta sexta-feira, 23, com o início das vendas de carros elétricos no país.

No primeiro momento, serão oferecidos cinco modelos, quatro elétricos e um híbrido, com preços que variam entre R$ 169.990 e R$ 299.990. A montadora amplia a disputa pelo mercado brasileiro, onde já atuam as chinesas BYD e GWM.

Em evento no pavilhão de exposições do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo, o lançamento contou com representantes da empresa e do governo federal, como o ministro da Advocacia Geral da União (AGU), Jorge Messias.

— Há dez dias o presidente Lula (PT) foi à China e em Pequim tivemos um encontro muito proveitoso. Isso garantiu o enraizamento da nossa empresa no Brasil — disse presidente do Grupo GAC, Feng Xingya, que classificou o país como um ponto essencial para a estratégia de globalização da companhia.

— Queremos oferecer tecnologia e inovação. Queremos ajudar a desenvolver a economia brasileira para essa nova era — completou Alex Zhou, CEO da GAC Brasil.

A operação comercial no país começa com 83 pontos de venda, distribuídos entre 33 concessionárias tradicionais e 50 pontos em shoppings centers. "A expectativa é alcançar 120 pontos nomeados até o fim de 2025, com presença em todas as regiões do país”, diz a empresa em nota.

Os primeiros modelos que a GAC lança para o mercado brasileiro e começam a ser vendidos neste sábado (24) são:

Aion Y: SUV elétrico médio com motor de 204 cv, bateria de 63,2 kWh e autonomia de 318 km, segundo o Inmetro, a partir de R$ 174.990,00.

Aion V: SUV elétrico médio com motor de 204 cv, bateria de 75,3 kWh e autonomia de 389 km, segundo o Inmetro, a partir de R$ 214.990,00.

Hyptec HT: SUV elétrico com opção de portas traseiras estilo asa-de-gaivota, disponível em versões de 245 cv, torque de 309 Nm, e com autonomia de 362 km segundo o Inmetro, a partir de R$ 299.990,00.

GS4: SUV médio híbrido HEV com motor elétrico (182 cv) e motor a combustão (140 cv, ciclo Atkinson), entregando 235 cv de potência combinada e consumo na cidade de 14,1 km/l e na estrada de 11,8 km/l (conforme ciclo do Inmetro), a partir de R$ 189.990,00.

Aion ES: Sedã elétrico com 4,81 metros de comprimento, motor de 136 cv e autonomia de 314 km, segundo o Inmetro, a partir de R$ 169.990,00.

